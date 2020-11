Por O Dia

A Universidade do Grande Rio (Unigranrio), em Duque de Caxias, promove live para alunos do curso de Direito, hoje, às 19h, com o tema Democracia, judicialização e papel do Supremo Tribunal Federal (STF), com a participação do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A transmissão ao vivo abordará temas atuais, como democracia, compreensão da Constituição, das leis e precedentes relevantes, judicialização, além do exercício da prestação jurisdicional e interpretação das normas jurídicas. O evento é liberado ao público. Os interessados em assistir a transmissão com participação de Barroso, devem acessar o link https://www.youtube.com/user/unigranrioonline.