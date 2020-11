Por O Dia

Publicado 26/11/2020 00:00

A Rio Artes Manuais, principal feira de capacitação e negócios do setor de artesanato do Rio, ocorrerá entre os dias 02 e 06 de dezembro, das 10h às 18h, pela primeira vez, a totalmente on-line. A 14ª edição do evento, que seria realizada em março, foi adiada em função da pandemia da Covid-19.

Com o tema Artesanato em Casa — Natal dos Sonhos, a Rio Artes Manuais vai utilizar o site (rioartesmanuais.com.br/online) para a exibição gravada de oficinas técnicas, aulas demonstrativas de artesanato e palestras com foco no empreendedorismo, e as redes sociais do evento como YouTube e Facebook para a abertura e encerramento ao vivo.

Segundo o organizador do evento, Roberto Santos, neste momento de distanciamento social, a feira quer aproximar pessoas que buscam no artesanato uma forma de terapia, hobby, e geração de renda familiar com todo o conforto e segurança, em casa.

"Mesmo de forma digital, queremos difundir o aprendizado pelo lado comercial para expansão dos negócios da economia criativa, além de disponibilizar ao público ferramentas que possam contribuir para o artesão levar seu produto em larga escala para outros mercados, com novos canais de comercialização, rodadas de negócios, plataformas digitais, e redes sociais, e promover o networking."

Para participar, é preciso adquirir um voucher de R$ 7,99, por dia de evento, que dará acesso aos conteúdos gravados de oficinas técnicas de até uma hora, aulas demonstrativas de 10 a 15 minutos, além de palestras.

Quem quiser, pode pagar R$ 14,99 e, além de todos os conteúdos gravados de um dia, tem direito a um kit de produtos que poderá ser retirado na loja da Caçula, de São Cristovão, até terça-feira. Serão mais de 2 mil kits. Para conhecer as oficinas e adquirir os vouchers, acesse o site rioartesmanuais.com.br/online.

Durante o evento, será realizado ainda o cadastro virtual no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur), com emissão on-line da Carteira Nacional do Artesão. Para participar do cadastro, não será necessário adquirir nenhum voucher, basta se inscrever no site da secretaria, dias antes do evento. Todas as carteiras serão entregues no dia 06 durante o evento.

A Rio Artes Manuais, em parceria com o Exército de Salvação, vai doar 50% de todo valor arrecadado nas vendas de vouchers em produtos essenciais ao combate ao novo coronavírus, como máscaras protetoras e álcool gel. A entrega dos produtos será realizada 10 dias após o término do evento, os produtos serão destinados aos programas sociais do Exército de Salvação.