Por O Dia

Publicado 27/11/2020 00:00

O Departamento de Humanização da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, promove hoje, o bate-papo Compromisso com a Vida - Conhecimento e Ação em Tempo de Pandemia, para profissionais de saúde e interessados, sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus.

O webnário vai abordar os temas A Saúde do Homem e o Dia Mundial da Prevenção de Lesão por Pressão e acontece das 19h50 às 21h30, através da ferramenta Google Meet. As inscrições para participar podem ser feitas em https://forms.gle/iNqiUqBDweerXB1r6. O link para acessar a reunião será enviado para o e-mail dos participantes inscritos.

Quem fizer parte do evento terá direito a um Certificado de Participação. Vão estar na reunião, a diretora do Departamento de Humanização, Amélia Purcino; o coordenador da atenção à Saúde do Homem de Caxias, o enfermeiro Giovani Dimas; o membro da coordenação da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (Rebraensp), doutorando da Unirio e enfermeiro Silvio César Conceição.

O encerramento do encontro terá música e poesia com a fundadora do Rio de História, Regina Porto, e o músico do Projeto ToLife O Sim do Alívio, Igor Ribeiro. A mediação do webnário fica por conta de Suzi da Silva Faria.