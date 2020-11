Por Karina Fernandes

Publicado 27/11/2020 00:00

Uma viagem de casal à Las Vegas (EUA) foi tão inspiradora que acabou virando negócio em Nova Iguaçu. É que Leandro Brandes, de 42 anos, foi passear com a esposa pela cidade, famosa por seus cassinos, e, apaixonado por pizza que é, resolveu conhecer a iguaria local e ficou encantado com os tamanhos das fatias da famosa The Strip. De volta ao Brasil, ele teve a ideia de trazer a novidade para o município da Baixada, onde mora, e inaugurou a pizzaria A Destemida, em setembro.

"Quando voltou de viagem, ele (Leandro) me convidou para darmos uma volta de moto. Paramos em São Conrado, tomamos uma água de coco e ele contou tudo sobre a viagem, a pizza de lá e suas ideias. Como tinha me aposentado, falei que estaria disponível para virar sócio. Aí, tudo começou. Inicialmente, éramos eu (Roberto) e o Leandro. Até que ele me apresentou ao Rafael (Andrade, de 36) e ao Pedro (Freitas, de 37). Os dois são empresários influentes na cidade, Leandro disse que eles tinham um grande potencial e foi ótimo. Está tudo dando certo", lembra Roberto Rocha, de 62, que "viaja" todo dia do Recreio, onde mora, para a pizzaria. Os outros dois sócios também são da Baixada — Rafael, vive em Nova Iguaçu e Pedro, em Queimados.

O quarteto está satisfeito com o sucesso do empreendimento. A pizzaria Destemida, nome que remete ao tamanho da fatia oferecida aos clientes — que é equivalente a 80 centímetros de diâmetro —, tem 13 sabores no cardápio, divididos em duas categorias: Tradicional (tendo entre as opções Calabresa, Portuguesa e Marguerita) e Premium (entre elas alho-poró c/ bacon, pepperoni com cream cheese e a da casa Destemida — massa defumada, pepperoni, linguiça de pernil desfiada, pimentão verde, pimentão vermelho e champignon). O mais impressionante, segundo Roberto, é o tamanho mesmo.

"Todos adoram. Ela realmente impressiona. É divertido ver o rosto dos clientes de felicidade e surpresa ao verem a pizza. E, modéstia à parte, os sabores são deliciosos. Inicialmente, as pessoas pensam em dividir a fatia, mas poucos o fazem. A maioria come sozinha. Tem uma garotada mais nova que até repete", diverte-se.

Além das pizzas, o local oferece deliciosas sobremesas. A novidade do momento é o Bubble Waffle, que é um sorvete servido com waffle, várias caldas e guloseimas. Há também pizzas doces (banana com doce de leite, Kinder ovo e Ganache de chocolate com morango) e sorvetes.

Para não haver erros, Roberto conta que os amigos tiveram muita cautela antes de abrir o próprio negócio. "A ideia foi tratada com muito zelo. O projeto todo demorou um ano para ficar pronto. Para vocês terem uma ideia, o Leandro pesquisou quem seria a maior autoridade em pizza no Brasil. Aí, achou o chef Guilherme Branzani, em São Paulo. Ele foi até lá, fez um curso com o especialista e o convidou para treinar todos os nossos funcionários. O chef Branzani estudou na Itália, sabe tudo", elogia Roberto, que define como "orgulhosos" o quarteto de sócios.

O estabelecimento tem ambiente aconchegante e descontraído, que remete a Las Vagas, e músicas internacionais e pop rock na TV. Porém, se o cliente quiser comemorar o aniversário ou outros eventos com eles, é possivel fazer algumas adaptações. "Podem ser adicionados músicos ao vivo, vídeos e jogos de futebol", completa.

E quem pensa que só de negócios vivem os quatro, a empresa também está com uma ação do bem até o fim do ano. O cliente que levar 1 kg de alimento não perecível ganha 10% de desconto no total consumido na loja. Os produtos arrecadados serão entregue para famílias carentes. "Ficamos muito felizes em abrir as portas da Destemida por uma causa tão importante e tão nobre, e estamos muito felizes com o sucesso da pizzaria", conclui ele.

A Destemida fica na Rua Sebastião Herculano de Matos 127, no Centro de Nova Iguaçu. A loja abre todos os dias, das 17h à 1h da manhã do dia seguinte. Para mais informações, basta acessar o Instagram @destemidapizza.