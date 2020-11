Por Karina Fernandes

Publicado 30/11/2020 00:00 | Atualizado 30/11/2020 12:40

Tem idade certa para começar a trabalhar e fazer o que ama? Para Marllon Pires Barroso, conhecido como Jefola do Corte, de 23 anos, a resposta é não. O morador da comunidade de Vila Canaan, em Duque de Caxias, viu seu dom aflorar quando um amigo pediu para que passasse a máquina em seu cabelo, quando tinha apenas 12 anos. Em 11 anos, o rapaz cresceu, apareceu, se tornou fera quando o assunto é barbearia e hoje "faz a cabeça" de seus clientes, entre anônimos e famosos.

"Me interessei pela profissão por meio desse amigo que pediu para que eu passasse a máquina no seu cabelo. Ali, me apaixonei e nunca mais parei. Comecei, há 11 anos, na varanda da casa da minha mãe, com um espelho de porta de guarda-roupa e uma cadeira. No início, foi difícil. Naquela época, o ramo da barbearia não era conhecido nem valorizado, mas juntei dinheiro e fui conquistando aos poucos até abrir a minha primeira barbearia, há dez anos", lembra o jovem.

Como se atender seus fregueses, que foram crescendo com o tempo, não fosse bom o suficiente, há quatro anos Jefola viu o perfil de seus clientes mudar: começaram a pintar famosos, entre jogadores de futebol e funkeiros. "Há 4 anos, fui convidado para trabalhar na concentração de um jogo do Macaé. Após atender os jogadores, foram aparecendo outros, como o Caio Henrique (AS Monaco, França); Marlon Santos (Sassuolo, Itália); Wendel (Zenit, Rússia); Renyer Oliveira (Santos, Brasil); e João Pedro (Watford, Inglaterra). Além disso, já fiz os cabelos do Kevin O Chris, MC Roger, DJ Zullu e MC TH. Realização é a palavra de define meu sentimento sobre todos os meus clientes famosos. Tenho orgulho de ver meu trabalho, que comecei lá atrás, sendo reconhecido", aponta ele, orgulhoso.

Mas não precisa ter nenhuma característica especial para passar pelas mãos de Jefola do Corte. O rapaz atende bebês, crianças, jovens, adultos e idosos, sejam famosos ou não. "Atendo uma média de 20 a 25 clientes por dia, todos com hora marcada. Trabalhamos em três, eu e dois amigos. Atualmente, recebo mais pedidos para fazer o corte disfarçado e o platinado. Sou uma das referências na minha região quando esse é o assunto."

Para dar as primeiras tesouradas e pinceladas no negócio próprio, Marllon contou com o apoio de familiares, amigos e os primeiros clientes. Mas seus maiores incentivadores foram seus pais: Jeferson de Souza Barroso e Fransonia Viera Pires Barroso. "Trabalhei por um ano em casa, juntando um dinheirinho para abrir a Barbearia do Jefola. Trabalhando fora, recebendo ajuda de um amigo, de um parente. Para alugar a primeira loja, meu pai alugou pra mim, pois era menor, tinha apenas 13 anos. Um ano depois, nos mudamos para onde estamos hoje, na minha comunidade", afirma.

Com o sonho de crescer, virar uma marca e se transformar em franquias, Jefola lembra que teve que passar por muitos percalços para chegar onde está atualmente: "Apesar dos espinhos que eu enfrentei no início, nunca deixei de correr atrás dos meus sonhos. Foi um pouco difícil, principalmente por morar em comunidade. Empreender hoje é difícil. Quanto mais carente for o lugar, mais complicado será. Aqui, buscamos unir bom atendimento, produtos de qualidade e preço justo pelo serviço prestado. Assim, todos podem ter acesso ao meu trabalho."

E mesmo começando tão cedo a trabalhar, quem pensa que ele pretende parar, está enganado. "Não penso em parar nunca. Mas, quando mais velho, quero estar com a vida financeira estabilizada e poder reduzir a carga horária de trabalho", sonha.

A Barbearia do Jefola fica na comunidade de Vila Canaan, em Duque de Caxias, e funciona de terça-feira a sábado, das 9h até 19h. Para ver os trabalhos do rapaz, basta seguir seu perfil no Instagram: @jefolacorte.