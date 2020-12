Por O Dia

Publicado 02/12/2020 00:00

A equipe de Jiu-jitsu da Vila Olímpica de Belford Roxo brilhou no Campeonato Brasileiro, na Arena Juventude, em Deodoro, Zona Oeste do Rio. Na competição, organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO) e realizada no último fim de semana, as lutadoras belforroxenses conquistaram duas medalhas, sendo uma de ouro com Kelly Glaucielle Martins, e outra de prata com Talita Gabriela dos Reis.

A GCM Jiu-jitsu da Vila Olímpica de Belford Roxo contou com três competidores no evento. A equipe de atletas tem o professor Arnaldo Batista, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), além de mais dois faixas pretas da Guarda Municipal, Alex Oliveira e Fábio Von, que compõem o quadro de professores da Vila Olímpica.

"Os resultados nos trazem muita felicidade, pois em meio a essa pandemia que assola o mundo, poder treinar e ainda trazer resultados expressivos para Belford Roxo, mostra a qualidade do nosso trabalho e dos atletas", destacou o professor Batista.

O lutador Gabriel Gustavo Berbert da Silva também participou do Campeonato Brasileiro, fazendo três lutas, não conseguindo medalha. Os três participantes estão entre as cerca de três mil pessoas estão inscritas nos projetos esportivos, atualmente.

A Vila Olímpica fica na Rua Lecílio s/nº, bairro Nova Piam. Além da pista de atletismo, há aulas de judô; karatê; jiu-jitsu; dança; capoeira; caminhada orientada; ginástica rítmica, funcional e localizada; futebol de areia, de campo e futsal; vôlei; basquete; handebol e treino funcional.

Os interessados em se matricular podem se dirigir à vila, de segunda a sexta-feira, às 8h às 17h, com cópia dos seguintes documentos: identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, duas fotos 3×4, atestado médico e declaração de escolaridade (caso seja menor).