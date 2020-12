Por Karina Fernandes

Publicado 02/12/2020 00:00

Ela foi eleita a melhor especialista em mega hair do Rio, pela Associação de Profissionais da Área de Beleza (Aprobel). Mas quem olha a alegria, a dedicação e os trabalhos de Karla Azevedo, de 42 anos, moradora de Nova Iguaçu, não imagina o quanto ela precisou se esforçar para chegar aqui. Aos 24 anos, ela ficou viúva e com dois filhos pequenos.

Mãe jovem e sozinha, Karla contou com a ajuda da sogra no cuidado com os meninos, que tinham 1 e 4 anos. Porém, sua sorte mudou quando conheceu Luciane, que lhe ofereceu um curso de cabeleireira na empresa do marido.

"Eu estava sem rumo, sem saber o que fazer para trazer rendimentos para meus filhos e garantir seu futuro. Após ganhar o curso, passei um ano estudando e, lá, vi que tinha o dom. Era uma vontade minha desde pequena ser cabeleireira. Comecei com minhas bonecas: cortava os cabelos delas e tentava colar de volta. Nessa época, eu já estava descobrindo o mega hair (risos)", brinca ela, que após se formar foi trabalhar em um salão, cuja proprietária foi sua professora.

Karla começou como auxiliar e foi buscando novas especializações, como maquiagem e mega hair. Em quatro anos trabalhando na área ela conseguiu juntar umas economias e abrir seu primeiro salão. Hoje, ela é referência quando o assunto é alongamento dos fios.

"Hoje vejo quanto é importante essa profissão, que não só coloca mega hair. Precisamos entender sobre a saúde do bulbo capilar e a estrutura do fios. É como um casamento entre raiz e fios saudáveis. Atendemos diversos casos, como clientes que perderam os cabelos em função de um câncer, cirurgia por bariátrica, fios danificados por química, pós-parto e até aquelas que, por natureza genética, não têm um crescimento normal", explica.

E a mulherada sai com outro humor, após passar pelas mãos de fada de Karla. Ela conta que se sente muito feliz com seus resultados. "Me sinto realizada em ver cada sorriso. Com isso, tenho certeza de que valeu a pena tantos anos de dedicação e conhecimento."

E ela não para por aí. Após anos fazendo a alegria das clientes, ela resolveu formar outras profissionais. Hoje, ela ministra o curso Mega Hair sem segredos. "Esse projeto foi algo que nasceu em mim há muitos anos. Há uns meses, montei o curso. As aulas serão presenciais ou por vídeo, onde me comprometo ensinar mega hair sem segredos e de forma prática", conta ela, que continua atendendo normalmente.

Para coroar essa dedicação, Karla vai receber, dia 14, o prêmio de melhor profissional de mega hair do Rio. O título é oferecido pela Associação de Profissionais da Área de Beleza (Aprobel). "Após fazer a inscrição, fiquei na expectativa. Fiquei sem palavras em ter meu trabalho reconhecido."

E, como dizem, o fruto não cai muito longe da árvore: seu primogênito, Gabriel Azevedo, hoje com 22 anos, é seu braço direito no salão. "Ele é meu amigo, meu braço direito e um ótimo profissional", elogia ela, que perdeu o filho mais novo, Cayo, que estaria com 19 anos.

Para o futuro, a profissional quer continuar se aperfeiçoando, fazendo a cabeça da mulherada, virar instrutora de mega hair e abrir uma loja de produtos especializados. Para mais informações sobre ela, basta segui-la no Instgram (@espacokarlaazevedo) ou entrar em contato através do telefone 96499-5230.