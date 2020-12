Por Karina Fernandes

Publicado 03/12/2020 00:00

Com seu jeito "safado" de cantar, Philip Link mistura em seus shows o funk, o trap e o romântico, e está conquistando fãs e..... uma coleção de calcinhas. Tanta sensualidade ao se apresentar rendeu ao morador de São João de Meriti, de 30 anos, um apelido bem sugestivo: Wando da Baixada. Perdido na quantidade de peças íntimas que já recebeu, Felipe Borges dos Santos conta que a mulherada começou a lançar as roupas íntimas em retribuição à gentileza dele.

"Nos shows, eu tinha mania de distribuir rosas durante uma música. De repente, recebi uma calcinha na cabeça. Daí em diante, começaram a surgir calcinhas no show. Quando começaram a me chamar de Wando, fiquei muito honrado. Ele é, até hoje, um ícone da música", afirma ele.

Philip Link descobriu o dom da composição ainda na infância, pois escrevia poesias. Ele, inclusive, já participou de diversos concursos. Aos 12 anos, ele percebeu que suas letras poderiam virar canções. A influência para a música é de família. "Eu já gostava de música, dançava no colégio e meus primos tinham uma banda de rock. Foi aí que tudo começou", lembra.

Na adolescência, aos 17 anos, Felipe passou a dançar charme e hip hop na escola, após convite de um amigo. Então, no decorrer dos ensaios, eles perceberam que tinham jeito e criaram um grupo que fazia cover de boy bands, muito comuns na década de 90. O Geração SB ganhou alguns concursos de dança e sonharam com mais.

"Como eu já tinha algumas composições, resolvemos seguir nosso próprio caminho. Com o término desse grupo, que durou cinco anos e teve duas formações, fiquei um tempo afastado da música. Uns 6 meses depois, com incentivo dos meus pais e amigos, decidi arriscar a carreira solo", afirma ele, que divide a vida de cantor com a profissão de Gestor Comercial.

Formado em radiologia, foi após se infectar com o novo coronavírus que Philip Link escreveu seu mais novo sucesso Um Vírus chamado Amor. "Lancei depois que adquiri Covid e consegui me recuperar. Vi que podemos tirar algo de bom, com amor e uma pitada de humor, disso tudo. Com o clipe, a música ganhou mais força ainda. A aceitação tem sido muito positiva, ainda bem (risos)", diverte-se ele, que está em carreira solo há oito anos e sonha em viver da música.

Sobre o retorno aos palcos após a flexibilização, o cantor afirma que está sendo aos poucos. "Já temos grandes projetos e parcerias programadas para o próximo ano. Pretendo voltar aos palcos com um novo show, nova estrutura, músicas novas e clipe novo. A galera pode esperar muito música para dançar, curtir agarrado e ouvir muito", conclui.