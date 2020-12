Por Karina Fernandes

Publicado 07/12/2020 00:00 | Atualizado 07/12/2020 15:54

A menina da comunidade da Mangueirinha, em Duque de Caxias, cresceu e está aparecendo no cenário musical pelo Rio e por todo o país. Na última sexta-feira, DJ Cristal, de 22 anos, lançou seu primeiro single O Que Você Merece, nas plataformas digitais e no YouTube. O trabalho é uma parceria da moça com o MC e produtor musical R10, O Pinta. A música e o clipe são uma parceria da dupla, que já se conhecia pelo Instagram e sentiu que dariam certo como parceiros de profissão.

"Numa das conversas que tivemos, falamos exatamente sobre a música que queríamos fazer juntos. O Que Você Merece fala sobre um casal mais moderno, que se vê e se ama às escondidas, sem que ninguém imagine sobre o romance dos dois. Minhas expectativas são as melhores possíveis. Quero que a nossa música chegue no top 10 do Brasil", planeja ela, que também está se aperfeiçoando quando o assunto é fazer composições e cantar.

A música escrita por Cristal e R10 tem uma batida funk bem marcada, com tons de melody-balada. "Na sua cama eu te chamo de amor / E na rua você finge que nem me conhece / Hoje tem baile então vou brotar no setor / Depois do baile aonde tudo acontece", diz a letra.

Com quase dois anos de carreira, a jovem trabalhou como modelo e promotora de eventos antes de virar DJ. Ela despontou na vida artística após ser convidada para participar de um clipe do cantor Kevin O Chris.

"Nas minhas folgas na loja onde eu trabalhava, fazia fotos de divulgação. Acabou que esse material teve grande aceitação nas mídias digitais, até que uma agência de modelos em Duque de Caxias me convidou para participar do clipe. Gostei muito do pessoal da equipe, que me elogiou bastante. E sabe como é elogiar uma leonina... Fiquei me 'achando'! A partir desse dia, comecei a me dedicar a isso", lembra a artista.

Num mundo profissional praticamente dominado pelos homens, Cristal conta que sofreu um pouco de preconceito, mas isso tudo já passou. Agora, ela está preparando os próximos trabalhos e sonha com um feat prá lá de especial. "Virão muitos hits e feats. Acredito que a galera vai gostar demais. É esperar para conferir. Um dos meus sonhos é fazer um feat com a Anitta (risos), ela é uma grande profissional."

Cristal, que na verdade se chama Sthefany Araújo de Lima, lembra que a escolha de seu nome artístico foi uma verdadeira coincidência. "O nome veio da equipe que eu trabalhava e, coincidentemente, era como minha mãe me chamava quando eu era bebê."

A moradora da Baixada revela que a veia artística pulsou desde cedo, quando subia no sofá de casa, fingindo estar num palco. "A música sempre esteve presente na minha vida. No fundo, eu sabia que iria trabalhar no meio artístico. Minhas brincadeiras quando criança eram cantar, subir no sofá e imaginar que estava em cima de um palco. Tanto que minha mãe me deu de presente um microfone, na época de brinquedo, e me lembro bem que para mim era a coisa que mais adorava."

E a jovem afirma que sempre teve o apoio dos pais e dos irmãos, que inclusive já foram assistir um de seus shows — ela se apresenta em festas, eventos e bailes, sendo esse último o local mais fácil de se encontrar com Cristal. "Minha mãe me ajudava a escolher as roupas para as apresentações. Ela sempre se interessou pela minha carreira", afirma.

Com o sucesso de seu trabalho chegando, Cristal tem sonhos que unem todos as faces da sua vida e trajetória. "O pessoal e o profissional se fundem, traduzidos pela conquista de uma estabilidade na carreira através do reconhecimento do meu trabalho, possibilitando assim uma maior assistência à minha família", conclui a moça, que tem 140 mil seguidores no Instagram, cerca de 13 mil no TikTok e quase 5 mil no Twitter.

Para ela, a escolha que fez para trabalhar estar dando certo ainda é uma surpresa. Ela aponta que se não fosse DJ, seria psicóloga. "A minha ficha ainda não caiu, mas me sinto orgulhosa. No fundo, sei que nasci para isso. É meu destino na terra!", define.