

Publicado 08/12/2020

Embora o Rio de Janeiro possua a maior taxa de mortalidade do país em virtude da pandemia de Covid-19, a Corrente Pelo Bem não para de assistir os menos favorecidos neste momento em que a saúde e a economia estão buscando suas recuperações. No dia 19, a associação civil realiza o Natal para as 500 famílias de quatro comunidades ao redor do antigo Lixão de Gramacho.

Assistindo aqueles que foram abandonados pelo Poder Publico, a Corrente Pelo Bem completa uma década de assitencialismo social. Para Rodrigo Freire, a pandemia serviu para mostrar a empatia, a fim de atender estas pessoas necessitadas.

"A pandemia não parou a Corrente Pelo Bem, pois ela não pode dar-se o luxo de cruzar as pernas e os braços. Na verdade, foi um estímulo para todos nós, para as empresas parceiras e pessoas que estão sempre estendendo as mãos para melhorar as condições destas pessoas muito pobres. Saímos de um bairro com Indice de Desenolvimento Humano (IDH) equivalente à Noruega e percorremos 35 quilometros para chegar a Jardim Gramacho, compatível com a Áfricas Subsariana. Toda ajuda é bem vinda e basta acessar nossa conta no Instagram (@correntepelobem)", afirma ele.

A Corrente Pelo Bem está recebendo as seguintes doações: cestas básicas (Prezunic vai doar cerca de 1.200 unidades), alimentos não perecíveis, fraldas dos mais diversos tamanhos, bicicletas e demais presentes, roupas, ventiladores, leite em pó, kits de higiene, ração para cães e gatos. Para a festa de Natal a associação está recebendo salgadinhos, sanduíches, doces, bolos, refrigerantes, sucos, água, brinquedos como pula pula, futebol de sabão, tobogã, piscinas infláveis, DJs voluntários, mágicos voluntários, artistas de teatro infantil, profissionais de Cultura e Arte.

"Este ano vamos bater nosso recorde de distribuição de cestas básicas. São esperadas 1.200 cestas de 40 quilos. Vamos fazer a festa da garotada e levar alegria e o mínimo de dignidade para estas pessoas. Jardim Gramacho foi o projeto piloto iniciado em 2010 e, para nós, é gratificante levar todos os itens e recebermos sorrisos, abraços e a gratidão destas pessoas. No dia 12, vamos participar do evento O Fuxico, na Praça Nossa Senhora da Paz, e colocarmos nossas roupas de grife para vender e converter em mais cestas básicas", diz Freire, que também ajuda orfanatos, casas geriátricas e outras instituições filantrópicas que acessam a Corrente Pelo Bem através das redes sociais e ativistas do grupo.

A associação, desde março, já distribuiu mais de 60 toneladas de alimentos em cestas básicas, dois milhões de litros de água (caminhão pipa) e 30 mil jantares e lanches para a população de rua no Centro da Cidade. O foco do grupo é dar assistência às pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza — renda diária inferior a R$ 4,50.