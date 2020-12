Por O Dia

Publicado 09/12/2020 00:00

Além da chegada da decoração de Natal, o Shopping Grande Rio comemora 25 anos de atividades este ano com muitas emoções e grandes histórias. O Papai Noel também estará presente, mas de forma virtual. Ornamentado com laços, bolas, caixas de presentes e muitas luzes, o público vai contar com o cenário especial em homenagem ao aniversário do shopping do coração da Baixada que promete levar ainda mais a magia do Natal.

A tradicional árvore terá 12 metros e ficará na praça de eventos, onde será possível contemplar cada detalhe de sua rica decoração. Para registrar o momento, os clientes poderão tirar fotos em toda a decoração, em um banco temático dos 25 anos e na casinha do Papai Noel em um espaço instagramável.

Além da decoração natalina, o Shopping Grande Rio preparou uma promoção, em que cada R$ 200 em compras, o cliente poderá participar de um sorteio de um Chevrolet Tracker 0km, categoria SUV. A promoção será inteiramente virtual e os próprios clientes vão cadastrar suas notinhas para ganhar números da sorte. O sorteio será realizado pela Loteria Federal. As compras realizadas até 13 de dezembro darão direito a números da sorte em dobro.

A promoção vai até o dia 29 de dezembro. O sorteio será realizado no dia 6 de janeiro de 2021 e a divulgação do ganhador, no dia 9 de janeiro de 2021. O regulamento da promoção está disponível no site.

Foto com o Noel

Este ano, o bom velhinho 'se veste' de tecnologia e aparece de forma virtual, em realidade aumentada. A tradicional foto está de cara nova e será feita via aplicativo com leitura de QR Code - ao apontar o celular, o Papai Noel surge em tamanho real interagindo com os visitantes com a dancinha do TikTok, tocando guitarra, comendo hambúrguer, distribuindo presentes e outros movimentos inusitados. A ação promete cliques divertidos. Para aproveitar a novidade é preciso baixar o aplicativo Natal Virtual na Apple Store ou Google Play e pronto!

O público também poderá receber mensagens do Papai Noel por Whatsapp. É só enviar uma mensagem para receber instruções sobre como participar da brincadeira. O Papai Noel vai enviar áudios personalizados às crianças, mensagens natalinas gravadas por vídeo, e até contos infantis com histórias sobre sua casa e a produção de brinquedos.