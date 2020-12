Por Karina Fernandes

Publicado 10/12/2020 00:00

Empoderar, exaltar e enaltecer a cultura negra através da moda. Esses são os objetivos do empresário Luís Paixão, de 31 anos, que criou a marca Kryolo Carioca, voltado para o público afro, há quatro anos, após sofrer muito preconceito devido ao tom da sua pele. Ex-morador de Duque de Caxias, o rapaz hoje tem uma loja em Madureira, onde mora atualmente para conseguir ficar perto do trabalho.

"Comecei fazendo algumas peças para mim. Nunca tive muitos recursos financeiros, então sempre pedi a costureiras de bairro que fizessem uma roupa para eu ir às festas, pois na época meus amigos usavam marcas famosas e eu não tinha dinheiro. Comprava o tecido, usava a criatividade e montava looks à altura das festividades. Daí, as pessoas começaram a perguntar e pude perceber que alguém no universo comprava a minha ideia (risos)", lembra o rapaz.

Professor de Língua Portuguesa e estilista de nascimento, Luís acredita que recebeu como dom o amor pela moda. "Desde criança, estava envolvido, mesmo que indiretamente, com a moda, ajudando amigas a se vestir, criticando a roupa dos outros. Sim, eu sempre fui aquele que falava mal da roupa das pessoas (risos). Quando tive contato com a costureira, que começou a fazer as minhas primeiras peças, aprendi muito com ela. Foi um conhecimento empírico que me deu a bagagem que tenho hoje, além dos aprendizados através de erros", afirma.

O início da Kryolo Carioca foi vendendo peças pelo Instagram e Luís entregando nas estações de trem. Como percebeu muito público em Madureira, ano passado conseguiu abrir sua primeira loja no bairro. "Nossa maior concentração de público sempre foi em Madureira. O bairro tem a cara da marca pela negritude, ginga, samba e charme. Por esse motivo, escolhi abrir nosso espaço de vendas nesse bairro", detalha ele.

Normalmente, a marca realiza um desfile por ano, sempre em dezembro — com exceção deste ano por conta da pandemia — e lança 25 modelos por coleção. As peças que mais saem, segundo o empresário, são os conjuntos e macacões. Com peças exclusivas, criadas por ele, Luís revela que fez alguns cursos, mas aprendeu mais fazendo.

"Sou estilista por vocação, aprendi fazendo. Depois de já estar na área, fiz consultoria de moda imagem e pretendo aprimorar meus conhecimentos. Meu sonho é nos tornarmos referência no seguimento de moda negra no país, desenvolver trabalhos sociais de inserção de negros no mercado da moda e seus diversos aspectos, e criar extensão de linha para os nossos produtos", define.

Para o empresário, todos os modelos que posam para a sua marca são muito especiais, mas os primeiros a darem um voto de confiança para ele foram Jessica Maurice e Rafael Horst. "Eles trabalham com a gente desde a época em que entregávamos nas estações e não tínhamos como pagar pelas fotos que faziam para a marca. Nossa história se confunde com as carreiras deles", agradece ele.

A loja da Kryolo Carioca fica na Rua Soares Caldeiras 144, em Madureira.; Mais informações podem ser obtidas pelo site kryolo.com.br, ou nas redes sociais Instagram (@kryolocarioca) e Facebook (Kryolo Carioca).