Por O Dia

Publicado 14/12/2020 00:00

Está chegando ao fim a primeira temporada do reality show Dance-Off. Amanhã, o público vai conhecer o grande vencedor do programa da Game XP, que leva para casa o prêmio de 20 mil reais e um estúdio de dança, presente da Ubisoft, para a sua comunidade. Entre os finalistas está o morador do Morro do Pau Branco, em São João de Meriti, João Soares, de 19 anos. O jovem vai disputar com outros três candidatos: João (Complexo do Alemão), Luana (Morro da Caixa d'Água) e Marcelly (Morro dos Macacos).

O rapaz, cria da Baixada, está feliz da vida em disputar a final e já tem planos para o prêmio. "Minha expectativa é a melhor possível, quero ser campeão. Porém, revendo toda a minha trajetória no Dance-Off, já estou muito satisfeito, e com o sentimento de dever cumprido. Vou dar o meu melhor. Se ganhar, quero tirar minha carteira de motorista e começar a pagar uma faculdade de Educação Física", sonha ele.

Na etapa final do programa, eles se enfrentarão no Just Dance, videogame que inspirou o Dance-Off e é jogado no mundo por 135 milhões de pessoas. Quem vai julgar o desempenho dos dançarinos tem autoridade no assunto: o campeão mundial de Juste Dance, Diegho dos Santos, a cantora Ludmilla e o jurado técnico do programa, Marivaldo dos Santos, músico, percussionista e performer no grupo americano Stomp.

Para o campeão mundial, o mais importante ao competir no Just Dance é aproveitar o momento para se divertir. "Eu sempre digo para não verem o lado da competição, por mais que seja uma competição, o ideal é dançar para si mesmo, se entregar de corpo e alma e sentir a música. Dançar com alegria, pois eu gosto de ver e sentir isso em um dançarino", acredita Diegho.

Ao longo das últimas quatro semanas, dançarinos de diversas favelas do Rio de Janeiro puderam mostrar um pouco do seu talento nos episódios do Dance-Off. Foram 100 artistas convidados, mas somente 16 participaram do programa. Para chegarem lá, todos participaram de três seletivas — uma delas foi uma votação popular que recebeu quase cinco milhões de votos. O quarto episódio distribuirá 50 mil reais em dinheiro, sendo que o vencedor levará pra casa 20 mil reais mais um estúdio de dança. Todos que entraram para o programa ganharam alguma premiação em dinheiro e já estão confirmados entre os dançarinos do Espaço Favela da próxima edição do Rock in Rio.

"As favelas são palcos para muitos artistas. Tem muita gente talentosa que merece oportunidade e o nosso objetivo, enquanto reality show, foi proporcionar isso. Amanhã é a nossa grande final. Vai ser incrível. Tenho certeza de que é a apenas o início para estes talentos que passaram pelo Dance-Off. Aposto que eles vão longe", acredita Roberta Coelho, porta-voz da Game XP.

O Dance-Off faz parte de uma plataforma de conteúdo da Game XP que tem como objetivo manter o evento gamer próximo ao público durante o ano inteiro. A grande final será transmitida, ao vivo, no canal oficial da Game XP, no TikTok e Youtube, e também no canal Música Multishow, no YouTube, às 21h.