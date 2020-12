Por O Dia

Publicado 14/12/2020 00:00

O Estímulo 2020, primeiro fundo 100% privado destinado aos pequenos negócios afetados pela crise da Covid-19, reforça sua presença no Rio de Janeiro, no mês de dezembro, com expansão do seu programa de crédito com propósito a empreendedores de todo o estado. Até então, o acesso aos recursos estava disponível às empresas localizadas na capital fluminense e no Grande Rio.

São R$ 6 milhões que podem ser tomados por empreendimentos com faturamento mensal entre R$ 10 mil e R$ 400 mil e visam proporcionar alívio ao empresário que necessita, por exemplo, de receita extra para quitar a segunda parcela do 13º salário de seus colaboradores.

O aporte pode ser solicitado diretamente pelo site www.estimulo2020.org, de maneira simples e sem burocracia. O valor da operação pode ser correspondente a até um mês do faturamento bruto da empresa. Os juros mensais são de 0,53% e a quitação pode ser realizada em 21 vezes, com carência de três meses para o primeiro pagamento.

Com relação à elegibilidade, os empreendedores devem comprovar a existência de seus negócios há pelo menos dois anos e terem um bom histórico de crédito, o que inclui estar com as contas em dia. Tudo é muito simples e rápido, assim como as orientações sobre medidas a serem adotadas para apresentação de nova solicitação, em caso de não haver condições para o atendimento ao pedido efetuado.

A atuação do Estímulo no Rio teve início em agosto, três meses após sua concepção em São Paulo. A iniciativa em território carioca foi viabilizada com o apoio de empresas como Vale, Engie e Dasa, juntamente com o aporte de pessoas físicas, em uma soma de esforços. O fundo está presente, ainda, em Minas Gerais e no Ceará.

Idealizador do projeto, Eduardo Mufarej explica que, passado o impacto inicial da crise econômica provocada pelo advento do novo coronavírus, a iniciativa seguirá apoiando os empreendedores no período de retomada dos negócios, ainda que ocorra uma segunda onda de Covid-19 no País.

"As pequenas empresas são fundamentais para geração de renda e manutenção de empregos no Brasil. Nosso objetivo é fazer os recursos chegarem a quem precisa, com rapidez e sem burocracia. Temos vocação para ser um motor importante nessa fase de recuperação econômica", diz Mufarej.

Adicionalmente ao crédito com propósito, o Estímulo 2020 oferece ferramentas para capacitação profissional em temas como Gestão, Educação Financeira, Empreendedorismo, Inovação e Marketing Digital. Após sete meses de atividade, o fundo já concedeu mais de 950 apoios financeiros, ultrapassando R$ 38 milhões. O resultado de todo esse esforço, que reúne executivos, artistas, empreendedores sociais e empresas, é a sobrevivência dos negócios e a manutenção de mais de dez mil empregos até agora.