Publicado 16/12/2020 00:00

As festas de fim de ano são muito esperadas para os amantes de rabanada. E, pensando em sair do tradicional, a confeitaria MK Tortas, de Duque de Caxias, resolveu criar a torta de rabanada. A novidade fez com que os clientes corressem para fazer as suas encomendas e garantirem a sobremesa em suas mesas.

A torta ainda tem um diferencial: pode ser customizada a pedido do cliente, com a possibilidade de sugestões de decoração, incluindo frutas da estação e elementos clássicos das ceias de Natal, como nozes e passas. A ideia é do empresário Kleber Miranda, dono da MK Tortas, que resolveu "transformar a sobremesa preferida das festas de final de ano em uma torta recheada com creme de confeiteiro e doce de leite."

A receita da torta é guardada a sete chaves, mas o toque especial é o equilíbrio do recheio com doce de leite fresco para não deixar o sabor enjoativo. A delícia já começou a ser comercializada e as encomendas para as festas de fim de ano estão bombando. A equipe da confeitaria está com trabalho reforçado para atender a demanda da novidade nas duas lojas da marca, no Parque Fluminense e na Vila São Luís, ambas no município de Duque de Caxias. Quem provou, está apaixonado! Seria essa a nova moda nas comemorações cariocas?

Criada em 2017, a confeitaria MK Tortas faz sucesso no município com suas tortas especiais, bolos, doces, salgados e Kit Festas, que são montados de acordo com a escolha do cliente, incluindo tortas personalizadas com até 60 fatias.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram da confeitaria: @mktortas.