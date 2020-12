Por O Dia

Publicado 17/12/2020 00:00 | Atualizado 17/12/2020 16:10

O município de Belford Roxo vai ganhar uma Escola-Padaria no ano que vem. A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo e a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) participaram de uma reunião com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INADH-RJ) para acertar os últimos ajustes da primeira unidade, que irá funcionar no prédio da Funbel. A montagem já está em fase final e as aulas, com os professores da INADH-RJ, estão previstas para começar em março.

Inicialmente, o público-alvo serão beneficiários do Bolsa Família, inscritos no CadÚnico e usuários dos 13 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), três Centros Especializados de Referência da Assistência Social (CREAS) e um Centro Pop, de 18 a 59 anos.

As inscrições poderão ser realizadas nos equipamentos da Assistência Social na segunda quinzena de fevereiro. As aulas serão divididas em teóricas, onde os alunos receberão apostilas; e práticas, com uma padaria montada com equipamentos industriais.

Segundo a secretária de Assistência Social e Cidadania, Brenda Carneiro, a política pública visa promover a autonomia dos usuários para que ocorra um real desenvolvimento social da população. "O projeto atende bem a esta vertente por não gerar dependência e sim por promover a emancipação social", resumiu.