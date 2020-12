Por O Dia

Publicado 17/12/2020 00:00

Quem passa pela Rua Waldete Charmom do Carmo Lima, no bairro Monte Líbano, em Nova Iguaçu, fica impressionado com a decoração de Natal da casa de número 62. É que a advogada e artesã Bernardete Goulart, de 57 anos, defensora da natureza e apaixonada pela época do Natal, criou esculturas com garrafas pet para sua decoração. São 12 peças que fazem os olhos de crianças, jovens e idosos brilharem.

Segundo ela, tudo teve início há 12 anos, quando criou somente um boneco e uma árvore sustentáveis. Como o interesse foi grande, Bernadete se sentiu motivada para, no ano seguinte, aumentar o número de personagens expostos.

"É prazeroso observar as pessoas tirando fotos, admirando meu trabalho. Posso dizer que me sinto motivada a produzir mais peças e, claro, contribuir para a preservação do meio ambiente e resgatar o espírito natalino", destaca a artesã.

Bernardete se planeja muito bem para a produção das esculturas. O trabalho artesanal começa em agosto para que elas estejam expostas na calçada da residência a partir de 25 de novembro. Somentem para terminar as esculturas maiores, ela leva cerca de 20 dias.

Empenhada em tornar o mundo melhor, a moradora da Baixada faz uma espécie de poupança para a manutenção das esculturas, como pinturas, acabamentos e iluminação que custam cerca R$ 3 mil. Com a iniciativa da artesã, o ambiente é poupado de receber em média 3 mil garrafas pet.

Toda dedicação à natureza e ao Natal já resultou em vitórias para Bernardete que, ao participar de concursos de decoração natalina, ultrapassou todos os concorrentes. "Eu venci em primeiro lugar, em 2010, e o segundo lugar, em 2011, os concursos de decoração de Natal mais bonita, promovidos pela Prefeitura de Nova Iguaçu", destaca, orgulhosa.

O que deixa a artesã preocupada é o vandalismo. "Infelizmente, existem vândalos que tentam destruir meu trabalho. Já arrebentaram a mangueira de led, roubaram enfeites da árvore de Natal, cortaram pisca-pisca, mas mesmo assim não destruíram o meu espírito natalino", finaliza a protetora do Natal e da natureza.