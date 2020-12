Por O Dia

Publicado 18/12/2020 00:00

O Caxias Shopping promove, domingo, a última edição de sua feira com pequenos produtores da região e agricultores familiares que trabalham com cultivo de alimentos sem o uso de agrotóxicos. A ideia é movimentar a economia criativa do bairro, além de ser uma ótima oportunidade para comprar produtos saudáveis para a ceia natalina, como pães, bolos, frutas, além de verduras e legumes, entre outros.

A produtora Ana Paula Moreira, de 39 anos, se orgulha de participar do evento desde o ano passado, e conta que iniciou na área de alimentação saudável por conta de um motivo de saúde e, desde então, passou a cultivar alimentos no próprio quintal. Ao se mudar, percebeu que no terreno da nova casa havia um pé de cacau, e ela e o marido passaram a cultivá-lo.

O que era uma questão de saúde acabou virando negócio. Hoje, Ana Paula tem uma produção de chocolate orgânico e participa da Feira Caxias Shopping, além de outros eventos realizados pelo município, expandindo seu conhecimento e compartilhando sua história com clientes e colaboradores.

Além da fabricação dos produtos, Ana Paula e seu marido abrem seu sítio nos finais de semana para visitação. Com isso, o público pode conhecer um pouco da história do cacau e entender melhor como funciona a produção e cultivo do cacau.

A Feira Caxias Shopping tem entrada gratuita e é uma parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Duque de Caxias. A visitação é gratuita e acontece na Praça de Exposições do shopping, que fica na Rod. Washington Luíz 2895, das 9h às 18h. Mais informações: 2430-5110 ou www.caxiasshopping.com.br.