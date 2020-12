Por O Dia

Publicado 18/12/2020

E chegou o grande dia: hoje, às 19h, acontece o Concerto Natal Sons da Esperança, especial de fim de ano da Orquestra Sinfônica Som Eu. O evento contará com as participações mais do que especiais do cantor e compositor Jorge Vercillo e da Orquestra Tubônica Som Eu, formada por alunos das unidades Balneário Jardim Ana Clara e Campos Elíseos, em Duque de Caxias, que tocam instrumentos feitos de plástico.

A apresentação será transmitida, diretamente da Cidade das Artes, pelo canal do projeto no YouTube. A organização segue todas as normas e protocolos determinados pela OMS em decorrência da pandemia de covid-19, e contará com a presença dos jovens das unidades localizadas na Baixada Fluminense. O repertório do concerto trará apresentações de música clássica e MPB, reforçando as orientações musicais que os participantes tiveram ao longo de todo o ano.

"O concerto de fim de ano é um momento importante para os alunos, que consolida e reconhece o esforço de todos. Estamos muito orgulhosos de termos mantido o aprendizado ao longo de 2020, em meio ao distanciamento social, em especial por sabermos que a música e a arte trazem alívio para momentos como este", afirma Valéria Seabra, presidente do Projeto Som Eu.

Criado em 2011, o Som Eu é um projeto sociocultural que promove aulas de de instrumentos de orquestra para crianças e adolescentes, tendo beneficiado mais de 3 mil alunos nesse período. Com o apoio da Braskem, o programa inaugurou unidades nos bairros Campos Elíseos e Ana Clara, em Duque de Caxias, e iniciou a Orquestra Tubônica, que utiliza instrumentos construídos com plástico e material reciclado, resinificando os itens e ampliando as oportunidades de vaga por serem matérias-primas mais acessíveis.

Além de construírem instrumentos como chinelofone, violinos e flautas, tendo como base o PVC, material conhecido por sua aplicação em tubos e conexões de construção, e itens de percussão adaptada com latões, os participantes são instruídos sobre a importância do consumo consciente, reforçando conceitos sobre a reutilização e reciclagem do plástico.

"Temos muito orgulho de participar do legado que o Som Eu deixa na comunidade de Duque de Caxias por meio do incentivo à cultura e música. Acreditamos no potencial da música como ferramenta de transformação social e enxergamos o potencial dos jovens atuarem como multiplicadores do conhecimento em suas comunidades. Aliar a oportunidade do ensino musical a sustentabilidade é de grande valor para a evolução da sociedade e o concerto de fim de ano é um marco dessa trajetória de sucesso", conclui Flávio Chantre, gerente de Relações Institucionais da Braskem.