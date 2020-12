Por O Dia

Publicado 21/12/2020 00:00

Uma explosão de cores, criatividade e formas. Assim foi o desfile on-line realizado por alunos do curso Design de Moda da Unigranrio, que homenageou o designer carioca Fernando Cozendey e recebeu o nome de Cozendando nos Anos 80. Os 12 estudantes se inspiraram em temáticas da década de 1980 para criar seus 24 looks. Entre os assuntos escolhidos por eles estão a queda do muro de Berlim, MTV, descoberta do HIV, Madonna e outras mais.

O evento, que foi transmitido ao vivo pelo Canal Unigranrio no YouTube, mobilizou centenas de pessoas através telões. "Foi tudo realizado num cenário intimista e privado, onde as modelos passeavam entre três telões de grandes proporções, com 90 convidados conectados ao desfile, incluindo o reitor da Unigranrio, Arody Herdy; a pró-reitora de Graduação (Prograd), Livia Lacerda; e a pró-reitora de Pós-Graduação (Propep), Nara Pires", contou o estilista renomado Eli Dias, professor da universidade.

Fernando Cozendey foi lembrado por suas coleções coloridas e bem-humoradas, repletas de lycras figurativas, onde os alunos da Unigranrio brilharam com muito estilo e atitude na passarela improvisada, na biblioteca da Unigranrio, em Duque de Caxias.

Dias fez questão de enaltecer o trabalho de seu amigo. "Posso afirmar que Cozendey tem seu trabalho reconhecido em todo o Brasil, pela sua ousadia estética, quebra de barreiras e pelo uso de materiais que expressam sua época, com modelagens complexas e mescla de tecidos, onde ele resplandece com sua alegria e criatividade. Nossos alunos puderam exibir parte de seu trabalho em maiôs, collants e macacões que fogem do tradicional visto nas principais passarelas brasileiras."

O professor conclui, ainda, que desfile de 2020 também ofereceu a todos os participantes formação pessoal e profissional, de forma muito diferenciada. O desfile pode ser conferido na íntegra no link https://youtu.be/HRjtZI5pRDM.