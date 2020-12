Por O Dia

Publicado 21/12/2020 00:00

Em menos de um mês, será aplicada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Apesar da pandemia da Covid-19 e dos desafios impostos na preparação dos estudos este ano, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) aposta na formação dada ao longo dos três anos de Ensino Médio para manter o bom resultado de seus alunos nos exames. Nos dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), que determinam a média dos colégios públicos e particulares que participaram do Enem, a instituição teve cinco unidades entre as vinte escolas públicas estaduais com melhor colocação na prova em 2019. A Escola Técnica Estadual (ETE) João Luiz do Nascimento foi o destaque da Rede, ocupando 7° lugar no ranking e o primeiro lugar dentre as unidades estaduais instaladas no município de Nova Iguaçu.

De acordo com o diretor da unidade, Pedro Costa, esse destaque acontece há mais de uma década. "É um orgulho ter a ETE João Luiz do Nascimento como a primeira unidade da Rede no ranking do Enem por tantos anos. Trabalhamos com comprometimento. Parabenizo toda equipe gestora, onde incluo todos os servidores, além do comprometimento dos educandos. É possível ter uma escola pública de qualidade", avalia o diretor.

Aprovado no Enem 2019 e com uma vaga garantida no curso de Engenharia da Automação no Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), Felipe Barbosa, de 19 anos, afirma estar muito satisfeito com o resultado. "Os professores incentivaram muito o estudo e o preparo visando o Enem. Sempre nos ajudaram bastante, trazendo questões e dando dicas", comemora o ex-aluno de Eletrotécnica da Faetec João Luiz do Nascimento.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, mesmo com as adversidades da pandemia, as expectativas para o próximo Enem são positivas.

"A nossa trajetória de bons resultados nos últimos anos mostra que temos uma rede forte e que é referência no estado. Certamente a pandemia nos impôs algumas limitações e questões que precisaram ser adaptadas, mas trabalhamos incansavelmente para dar o suporte necessário para os nossos alunos. Ver a Faetec em destaque nesse ranking é motivo de muita alegria, pois levamos um ensino público gratuito e de excelência para a população. Desejo sucesso para os estudantes que farão o exame no próximo mês", comemora ele.

A Faetec, ao longo dos anos, acumula bons resultados no Enem. Na avaliação de 2018, das dez unidades públicas do estado com melhor colocação no exame, sete foram escolas técnicas da Rede. A ETE João Luiz do Nascimento conquistou o 2° lugar, repetindo o resultado dos últimos 10 dez anos.

Para o presidente da Faetec, João Carrilho, a preparação esse ano voltou-se às ferramentas digitais. "Visando auxiliar os alunos do 3º ano, a Faetec tem proposto atividades remotas específicas para os estudos daqueles que pretendem prestar o Enem, o que pode ser verificado no http://faetecead.blogspot.com. No canal, encontra-se disponibilizado uma seção de fomento denominado 'Dicas para o Enem', com links de acesso a simulados, bancos de questões objetivas, testes rápidos, etc", orienta.

As provas impressas do Enem desse ano serão aplicadas, excepcionalmente, nos dias 17 e 24 de janeiro e as avaliações digitais nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.