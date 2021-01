Por O Dia

Publicado 05/01/2021 00:00

Em Duque de Caxias, 215 estudantes, de 9 a 14 anos, da Escola Municipal Campos Elíseos, do CIEP Municipalizado 318 Paulo Mendes Campos e do CIEP Brizolão 229 Candido Portinari concluíram as atividades do Projeto Centro de Esporte e Educação (CEE) em 2020. A iniciativa é resultado de um convênio entre a Firjan SESI e a Petrobras, em vigor desde 2018, que conta ainda com a parceria da prefeitura do município e da Secretaria de Estado de Educação.Em março, por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades presenciais foram suspensas. Logo em abril, no entanto, o projeto retomou os trabalhos, porém de forma remota, justamente para contribuir com a adaptação ao período de isolamento social. Por meio de tarefas via aplicativo de mensagens e nas redes sociais, foram oferecidas às crianças, jovens e familiares orientações, informações, reflexões e conteúdos múltiplos que ajudaram na nova rotina.A entrega de cestas básicas foi uma solução encontrada pelo projeto para reforçar o suporte socioeconômico aos grupos de maior vulnerabilidade social durante a pandemia. Desde agosto, foram realizadas quatro entregas mensais aos alunos e suas famílias. Outra ação foi a distribuição de apostilas impressas com conteúdos relacionados às seis oficinais culturais, esportivas e de educação ambiental oferecidas pelo CEE para o contraturno escolar.