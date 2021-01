Por Bruna Fernandes

Publicado 26/01/2021 00:00

Abrem nesta terça-feira as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da secretaria de Educação e Cultura de Magé para a contratação temporária de professores, que atuarão desde a Educação Infantil, até os anos finais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de Especialista em Educação e Estimulador Materno-Infantil. A inscrição é gratuita para o processo e deve ser realizada através do site http://concursosmage.com.br até a próxima quinta-feira.

Após as inscrições, os candidatos classificados participarão de duas etapas: uma redação (texto para análise de qualificação profissional e de conhecimentos específicos ou construções gráficas) e análise de títulos. O edital do Processo Seletivo Público Simplificado para Contratação Temporária de Professores Nº 001/2021, está publicado no Boletim Informativo Municipal nº 628.