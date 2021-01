Por O Dia

Publicado 31/01/2021 08:00

Neste domingo e no próximo dia 7 de fevereiro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá o primeiro passo para a mudança em definitivo do papel impresso para um modelo computadorizado e pela primeira vez será aplicada uma versão digital da prova. O exame será aplicado de forma piloto para aproximadamente 100 mil candidatos em 99 municípios.

Da mesma forma que acontece na versão impressa, os candidatos vão precisar ir ao local de prova pré determinado pelo Inep.

A nova versão da prova será um pontapé inicial para a intenção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de fazer com que o exame se torne 100% digital até o ano de 2026. As discussões e os testes para viabilizar a ideia acontecem desde 2016 e oficialmente, em junho de 2019, o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou o projeto do Ministério da Educação de digitalização do Enem.

A transição eletrônica começa nesta edição de 2020 para algumas capitais do Brasil. Para quem ainda preferir a prova impressa, o modelo digital do Enem ainda será opcional até o ano de 2025.

Com a digitalização completa do exame, o governo espera que a prova se torne mais acessível sob demanda e até mesmo personalizada ao curso desejado pelo candidato.

De acordo com o presidente substituto do Instituto, Camilo Mussi, as provas serão realizadas em laboratórios de informática de escolas e universidades que já foram devidamente testados pelo Inep, e terão aproximadamente 25 computadores em cada sala.

As máquinas terão acesso apenas à prova, com isso, os candidatos não terão acesso à internet ou à qualquer outro documento do computador.

Caso um desses computadores apresente problema, haverá um técnico de informática em cada uma das salas, além de outro coordenador no local de aplicação e esse profissional irá avaliar a possibilidade de transferir o candidato para outro computador que esteja operando normalmente. Se o reparo levar mais de 15 minutos, o aluno terá direito de fazer a reaplicação do exame no mês de fevereiro.

Não esqueça a caneta preta!

Apesar de ser feito no computador, os participantes deverão levar uma caneta esferográfica preta de tubo transparente. A redação será manuscrita. Os alunos também vão receber rascunhos para fazer os cálculos das provas de matemática e ciências da natureza. Eles não terão, no entanto, folhas de resposta. Os itens devem ser marcados pelo computador.

Segurança contra a Covid-19

Para o Enem digital, as medidas de proteção contra o novo coronavírus serão as mesmas do Enem tradicional. O álcool em gel estará disponível em todos os locais de aplicação da prova. Para garantir o distanciamento social adequado entre os alunos, haverá um número reduzido de estudantes por sala e os candidatos deverão estar durante todo o tempo da prova utilizando máscara da forma correta, tapando nariz e boca. O aluno que descumprir as regras, será eliminado.

O candidato com covid-19, ou que apresentar sintomas desta ou de outras doenças infectocontagiosas até a data do exame, não deverá comparecer à prova e sim entrar em contato com o Inep pela Página do Participante, ou pelo telefone 0800-616161. Após o registro, o aluno terá direito de fazer, nos dias 23 e 24 de fevereiro, a reaplicação do Enem.