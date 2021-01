Por O Dia

Publicado 31/01/2021 08:00

Com a evolução da comunicação e da tecnologia, o fluxo de informações se tornou cada vez maior. Essas transformações provocaram grandes mudanças entre gerações, incluindo no que diz respeito ao uso de celulares.

Com isso, o quadro, o caderno, o lápis e a caneta passaram a ser insuficientes para manter o interesse dos alunos no aprendizado. Nesse cenário, apesar do celular ter ganhado fama de vilão nas salas de aula, por serem responsáveis por dispersar a atenção dos alunos, o uso pedagógico dos aparelhos nas aulas pode contribuir com a motivação dos estudantes.

Confira a seguir os principais benefícios que a utilização do celular e suas tecnologias pode oferecer ao ambiente da sala de aula.

Maior interação

Com a utilização de smartphones, tablets e computaodres em um ambiente escolar cria-se uma nova forma de tecnologia em sala de aula. E essa inovação pode ser capaz de gerar maior interação entre alunos e professores, seja no ensino presencial ou no remoto. E em conjunto com essa interatividade, fica facilitada a absorção do conteúdo apresentado na mente dos estudantes.

Acesso à Informação

Através do acesso à internet que a própria escola pode fornecer, os dispositivos móveis se transformam em meios para buscar diferentes tipos de informação e conteúdos. Com tantos recursos, o celular pode fazer com que os estudantes sejam cada vez mais ativos durante o aprendizado, ao mesmo tempo em que as aulas se tornam mais dinâmicas e prazerosas para alunos e professores.

Aprendizado Multimídia

As instituições de ensino podem apresentar conteúdos através de plataformas diferentes. Com isso, a união entre livros, aparelhos e aplicativos faz com que se arquitete um mais um método de conhecimento e fomenta o aprendizado do estudante.