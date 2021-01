Por O Dia

Publicado 31/01/2021 08:00

O ingresso no ensino superior é o sonho de inúmeros jovens que estão saindo do ensino médio. Mas se engana quem pensa que a faculdade é o único caminho para o desenvolvimento de uma nova carreira. Os cursos técnicos também são capazes de transformar a vida de um jovem oferecendo melhores condições para conseguir um emprego e sucesso profissional com uma variedade de cursos para quem deseja entrar no mercado de trabalho com rapidez e qualidade.

Um dos grandes benefícios que um curso dessa modalidade pode trazer é o aprendizado direto e prático do aluno com a profissão desejada. Com essas qualificações, ele ganha experiência e tem mais chances de entrar no mercado de trabalho. Além da tarefa de capacitação, os cursos podem proporcionar uma prévia do para o futuro do profissional em trabalhos como trainee, jovem aprendiz ou estagiário.

A supervisora do Colégio e Curso MOVA, Rosi Fernandes, destaca a importância do técnico na vida de um jovem.

"O curso técnico ajuda muito na entrada do aluno no mercado. Hoje vimos que existe uma demanda grande por mão de obra especializada e quem tem essa qualificação, já sai na frente na concorrência por uma vaga de emprego", afirmou a supervisora.

Pra quem é indicado?

O principal público é o jovem que ainda não concluiu o ensino médio ou quem já terminou e precisa entrar com mais rapidez no mercado.

A modalidade também é uma ótima opção para quem já está formado e precisa se atualizar em determinadas áreas de suas ocupações, com novas tecnologias, que costumam mudar em pouco tempo.

Mostra-se assim, o tamanho da contribuição que o curso profissionalizante oferece ao mercado de trabalho, a economia brasileira e a sociedade em geral.