Por O Dia

Publicado 31/01/2021 08:00

Quando chegam ao último ano do Ensino Médio, milhares de alunos vão atrás de conseguir o sonho de entrar na universidade e para facilitar esse caminho eles buscam os cursinhos de pré-vestibular com o objetivo de aprimorar seus conhecimentos em tópicos das matérias ministradas na escola.

Durante o ano todo, os alunos são orientados por professores altamente capacitados, de acordo com uma metodologia de ensino que visa assimilar conteúdos do Ensino Médio e ao mesmo tempo buscam desenvolver habilidades e competências nesses alunos em cada disciplina.

Diretor pedagógico do Colégio e Curso Força Máxima, Fábio Rodrigues, exalta a necessidade de um aluno buscar um Ensino forte com metodologia de ponta para alçar os seus sonhos e destaca o empenho de sua equipe para fazer com que o sonho de seus alunos se tornem realidade.

"Em 2021 vamos colocar toda nossa experiência em concursos com resultados de alta performance e metodologia única no curso preparatório para o Enem e diversos vestibulares do país. Buscamos material didático de excelência e metodologia que leva o aluno ao aprendizado nas disciplinas. O força máxima quer levar os vestibulandos a realização do sonho de entrar em uma universidade pública", destacou o Diretor.

Confira alguns pontos importantes para os estudantes buscarem na preparação durante o pré-vestibular.

Foco

Nos preparatórios, os professores buscam técnicas para que o aluno aprenda e relembre mais conteúdos em menos tempo, ao mesmo tempo em que se trabalha o foco do estudante. Nessa fase, uma das principais técnicas utilizadas pelos professores dos cursinhos é a de prender a atenção do jovem e fazer com que as aulas sejam menos tensas possíveis, com bastante interação e objetividade, diferente do estereótipo de ensino da escola tradicional.

Confiança

Outro fator importante é o trabalho na auto estima do jovem, que se dedicou e soube absorver o que foi ensinado durante o ano no cursinho. Ao trabalhar esse lado, o estudante irá mais confiante e preparado para encarar a tão temida prova do vestibular, que poderá decidir o seu futuro acadêmico e profissional. De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), o aluno que faz cursinho leva vantagem sobre aqueles que optam por não fazê-lo. As indicações apontam que, além da aprovação, esses candidatos conquistam os primeiros lugares em grande parte dos cursos oferecidos.