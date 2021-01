Por O Dia

Publicado 31/01/2021

A sociedade brasileira estima que 11 milhões de pessoas sejam analfabetas em todo o país. O trabalho infantil, a pobreza e a desigualdade social são as principais causas da evasão escolar. Para driblar essa situação, o projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O EJA é destinado às pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola na idade adequada, permitindo assim, que se retome os estudos de onde eles foram interrompidos. Ele funciona em módulos com 6 meses de duração e a quantidade de semestres varia de acordo com os anos ainda não cumpridos. Com 4 horas de aula por dia, as aulas acontecem de segunda à sexta.

A coordenadora do Colégio Setembro, Kátia Regina da Silva, destaca a importância do EJA na vida do aluno que necessita do serviço.

"O EJA (antigo supletivo) é a forma na qual a pessoa que não teve a oportunidade de estudar na idade 'digamos que correta' tem para concluir seus estudos e fazer um curso técnico ou uma faculdade. Muitos não completam os estudos, abandonam por vários motivos, e através do EJA ele acaba conseguindo concluir.", afirmou Kátia.

O tempo para concluir o EJA dependerá muito de onde você parou os estudos. Por exemplo, se alguém paralisou o aprendizado no ensino médio poderá finalizar os estudos em cerca de, 18 meses, já que cada semestre equivale a um dos 3 anos perdidos.

O EJA é muito mais do que conseguir somente um diploma que lhe permita um primeiro passo para até prestar uma faculdade, mas a educação por meio desse módulo é uma maneira significativa de modificar vidas.