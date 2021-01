Por O Dia

Publicado 31/01/2021 08:00

Uma das especializações mais procuradas pelos profissionais, seja na modalidade presencial ou remota, a sigla MBA vem do inglês Master in Business Administration. Apesar da tradução literal da sigla ser "Mestrado de Administração e Negócios" esse formato de pós graduação não se encaixa no modelo "stricto sensu" (mestrado e doutorado). Na verdade, o MBA se insere em uma formação "lato sensu" voltada para profissionais que já possuem uma graduação e desejam adquirir uma especialização ou aprofundar conhecimentos na área de gestão e administração.

Esse tipo de curso é muito procurado por quem ocupa cargos de liderança em empresas, como empresários, gerentes, executivos e gestores. Mas as áreas dos cursos não estão relacionadas apenas à Administração de empresas. Cursos como Moda, Saúde e Tecnologia também fazem parte do catálogo.

O Ministério da Educação estipula uma carga horária mínima de 360 horas-aula, divididas entre um ou dois anos de estudos. Apesar de estarem classificados como pós-graduação, os cursos possuem algumas especificidades e podem ter diferenças para os demais cursos da modalidade.

É bastante comum que um bom curso de MBA tenha como método de ensino a utilização de casos reais para fomentar o conhecimento prático da área de gestão e negócios. Além disso, o estudante é estimulado a buscar inovações para a resolução de casos e das situações do dia a dia em seu campo de trabalho.

Considerada como uma das referências em pós-graduação, a Universidade Veiga de Almeida oferece 18 cursos de MBA. A reitora da UVA, Beatriz Balena, destaca os benefícios que o MBA pode gerar na vida de um profissional.

"Um momento em que o conhecimento vai ficando velho, a pós-graduação é a oportunidade ideal para quem quer se manter atualizado e consequentemente estar quente no mercado de trabalho, ou seja, as profissões vão adquirindo conhecimentos de outras áreas e network profissional, característico da especialização. Trata-se, portanto, de um investimento estratégico para quem quer se manter atual e com um currículo aquecido", afirmou Balena.

Quem pode fazer o MBA?

Qualquer pessoa que tenha diploma de Ensino Superior pode cursar o MBA. Não é obrigatório que o aluno tenha experiência em assuntos do meio corporativo e de gestão, mas, é interessante que se tenha ao menos uma noção básica sobre os temas, já que as aulas irão abordar temas relacionados à gestão e empreendedorismo. Além disso, é importante ter afinidade com o assunto e que ele se conecte diretamente com a carreira que o estudante está pretendendo seguir.

Como normalmente os alunos estão inseridos no mercado de trabalho, também se mostra importante que o mesmo tenha tempo disponível para conciliar a profissão e as aulas, para valer a pena todo o esforço empregado na realização do curso.