Publicado 17/02/2021 00:00

A pandemia prejudicou muitos pequenos empreendedores durante o ano passado e isso continua neste início de 2021. Muitos negócios fecharam ou tiveram o número de clientes drasticamente reduzido. Foi o que aconteceu com Laura Renata, dona de um pequeno restaurante e da pensão 'Sabor da Família', ambos localizados em Duque de Caxias.

"Começamos a focar no delivery, a buscar plataformas de entrega como ifood, e foi a melhor maneira para não fechar as portas. Tudo ficou mais difícil, alta dos preços... E assim eu elaborei um molho exclusivo e o frango à parmegiana é um sucesso geral de entregas. E super baratinho!", revela Laura, que também é cozinheira e teve que se reinventar para não fechar o seu comércio.

Ela explicou que o espaço físico do restaurante ainda é pouco. "Só para quatro pessoas. Só liberei uma mesa. Somos pequenos", frisa a comerciante, acrescentando que a pensão e o restaurante são o seu sonho e que vendeu tudo o que tinha para abrir o negócio.

"Mãe jovem com dois filhos, sem chance de emprego, era formada em Administração, mas não conseguia emprego. Meu marido vendeu tudo que tinha e investiu no meu sonho, oferecer o que sei fazer de melhor: comida. Construímos em um local deixado de herança pelo pai dele. E assim, batento a concorrência, abrimos a 'Sabor de Família'", frisa.

"Agora, estamos buscando o diferencial: refeições delivery, que cabem no bolso popular, uma comida caprichada, com pratos típicos de todas as regiões do Brasil, feijoada, mocotó, sarapatel, moquecas. Buscamos contatos com fornecedores para nos manter na pandemia, com muito cuidado, álcool, máscara".

Laura ainda diz que as entregas não têm taxa e que sua equipe leva álcool em gel até o cliente. "Também oferecemos refresco grátis e um doce. No Natal, distribuímos rabanadas, doce goumert e pastel de Leite Ninho. Fazemos assim para conquistar mais clientes", diz, na esperança de ver seu comércio crescer, mesmo em tempos de pandemia.