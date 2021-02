Por Bruna Fernandes

Publicado 09/02/2021 00:00

Por conta da pandemia, grandes eventos estão cancelados por tempo indeterminado ou até que grande parte da população já tenha sido vacinada. Pensando nisso, o Shopping Nilópolis Square está hospedando uma exposição de fantasias carnavalescas, para matar um pouquinho da saudade dos foliões que não poderão pular o Carnaval por causa do coronavírus.

Pensando em relembrar os bons momentos dos festejos de Momo, o shopping criou a 'Exposição História do Carnaval', com fotos que retratam, em banners, o início do carnaval da época do entrudo familiar, as grandes sociedades, rancho e títulos da escola de samba G.R.E.S Beija-flor de Nilópolis.

No local da mostra, os visitantes podem conferir de perto as fantasias que foram utilizadas no Carnaval de 2020 e também um cenário instagramável para tirar foto.

O acervo ficará disponível para visitação até o dia 20 de fevereiro. O Shopping Nilópolis Square fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100 Centro, Nilópolis. A entrada do evento é gratuita.