Publicado 17/02/2021

Após denúncia, 75 aves silvestres foram resgatadas e 19 alçapões e 70 gaiolas apreendidos durante ação de combate à caça e à captura irregular de animais na Serra da Estrela, em Raiz da Serra, no distrito de Vila Inhomirim. Dentre os pássaros resgatados, estavam coleiros, saíras, pixoxós, canários da terra e trinca-ferros.

A ação contou com a participação conjunta da Guarda Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Magé, de fiscais do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e de policiais do 34o Batalhão de Polícia Militar (PM). As aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, em Seropédica.

Bióloga da Secretaria de Meio Ambiente de Magé no conselho do Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela, Vanessa Silva explicou que a ação tem grande importância, apesar de não resolver o grave problema dos crimes ambientais contra a fauna.

"Mas, é uma oportunidade para que essas aves apreendidas possam viver em liberdade, serem reabilitadas para a soltura ou viverem em condições melhores que o cativeiro", comentou. Ainda de acordo com Vanessa, este tipo de atuação conjunta do Poder Público na região é decisivo para coibir novos crimes ambientais como esse e para preservar os animais.

Além de equipes do Refúgio, também colaboraram na operação fiscais da Reserva Biológica Estadual de Araras, da Área de Proteção Ambiental (APA) do Alto Iguaçu e da Superintendência Regional Piabanha (Suppib). No cativeiro em que as aves eram mantidas presas, não havia ninguém no momento da operação.

Segundo a Lei de Crimes Ambientais, a pena para esse tipo de infração é de detenção de seis meses a um ano e multa. A Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas) estima que, anualmente, 38 milhões de espécies são retiradas da natureza em todo o território brasileiro.