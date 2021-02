Por O Dia

Publicado 18/02/2021 00:00

Como será que os artistas e as companhias teatrais com sede na Baixada Fluminense estão resistindo nesse quase um ano de pandemia? Quais foram as estratégias adotadas? Esse é um dos temas que os integrantes do Grupo Código (Japeri), da Cia. Cerne (São João de Meriti) e do CETA - Centro Experimental de Teatro e Arte (Nova Iguaçu) irão debater nos encontros virtuais promovidos pela companhia Teatro Inominável para o projeto "Dentro das Redes".

Esses encontros acontecem de hoje ao dia 28, sempre às 20h, com transmissão ao vivo em todas as redes sociais da Teatro Inominável. Durante os dez dias de evento, o monólogo "dentro", com dramaturgia de Diogo Liberano, direção de Natássia Vello, atuação de Laura Nielsen e produção de Clarissa Menezes, também ficará disponível no youtube da companhia com acesso gratuito e medidas de acessibilidade como legenda descritiva, interpretação em Libras e audiodescrição.

Os convidados do bate-papo fazem parte da Frente Teatro RJ (rede integrada por 22 grupos de artes cênicas da Região Metropolitana do Rio), que se uniram no final de 2018 para enfrentar os desafios da cultura na atualidade. Participam da conversa também o grupo Coletivona (Maré), Uivo Coletivo (Paracambi) e coletivo Sala Preta (Barra Mansa). Além da pandemia, o bate-papo irá abordar temas que a peça "dentro" explora, tais como: ancestralidade, o lugar da mulher à luz de sua época e a importância de se resgatar e contar histórias.

"Esse projeto foi idealizado para acontecer de forma presencial. Infelizmente, diante do avanço da pandemia, tivemos que nos adaptar ao modo online. Nosso desejo inicial era apresentar a peça "dentro" fora do circuito centro/zona sul e nos deslocar para outros territórios. Tínhamos o objetivo de alcançar outros públicos e aprofundar o diálogo com companhias de teatro que admiramos e com as quais já estabelecemos uma troca intensa através da Frente Teatro. É frustrante não poder realizar a peça presencialmente, mas acreditamos que o formato virtual mantém a integridade do projeto na medida em que promove o intercâmbio entre os coletivos e, através das redes, é capaz de expandir seu alcance e estar acessível ao público interessado de forma ainda mais ampla", afirma Laura Nielsen, atriz da peça.