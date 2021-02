Por O Dia

Publicado 22/02/2021 00:00

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, tem muitos motivos para comemorar os dois anos de funcionamento do CER IV — Centro Especializado em Reabilitação, localizado no bairro Sarapuí, no primeiro distrito. Inaugurada em 2019, a unidade de saúde municipal é hoje referência em todo o estado, oferecendo serviços gratuitos de reabilitação aos pacientes com deficiência Intelectual, Física, Auditiva e Visual, com profissionais altamente capacitados. A importância do trabalho de excelência que o CER IV presta à população pode ser confirmada através dos números contabilizados desde a sua fundação, ultrapassando a marca de 800 mil atendimentos realizados.

Para o prefeito Washington Reis, celebrar os dois anos de funcionamento da unidade com essa impressionante marca vem reforçar que Duque de Caxias está no caminho certo, investindo no cuidado e atenção à saúde do cidadão.

"Temos todos os motivos para comemorar mais um ano de serviços prestados pelo CER IV e agradecer a toda equipe de profissionais que estão fazendo diferença na recuperação de milhares de pessoas, não só de Duque de Caxias, mas também dos municípios vizinhos. Aqui, o paciente é acolhido e tem, a seu dispor, equipamentos de alto nível e todo o acompanhamento necessário para sua reabilitação. Desde o início do nosso mandato não paramos de investir na saúde da população. O CER IV é mais um exemplo disso!", destaca ele.

O CER IV é uma unidade municipal de saúde especializada que oferece tratamentos gratuitos nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Ortoptista, Nutrição, Assistente Social, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Psiquiatria, Clínica Geral e Ortopedia, além do Polo de Ostomizados.

O CER IV funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h. A unidade fica na Avenida República do Paraguai, s/ nº, no Sarapuí, ao lado da Escola do Futuro, no município de Duque de Caxias.