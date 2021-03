O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e autoridades visitaram a fábrica da Condor Tecnologias Não Letais, no bairro Adrianópolis, em Nova Iguaçu. Antônio Pinheiro

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 11:04 | Atualizado 03/03/2021 11:17

Ontem, o governador do RJ Cláudio Castro iniciou o programa Governo Presente pelos 13 municípios da Baixada Fluminense, numa espécie de administração itinerante e a primeira agenda que ele cumpriu na região foi uma visita à fábrica da Condor Tecnologias Não Letais no bairro de Adrianópolis, em Nova Iguaçu.

Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, André Ceciliano, do deputado federal Doutor Luizinho e demais autoridades, o governador assistiu a uma apresentação sobre a empresa - maior exportadora da região e líder global no segmento - e a uma demonstração de algumas das tecnologias desenvolvidas pela Condor, hoje presentes em 82 países.

O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e autoridades visitaram a fábrica da Condor Tecnologias Não Letais, no bairro Adrianópolis, em Nova Iguaçu. Antônio Pinheiro

Foi a primeira vez, em 35 anos de existência, que a Condor recebeu a visita oficial de um governador do estado onde está instalada. “Já vieram aqui ministros, chefes de estado de nações distantes, até príncipes. Mas essa é a primeira vez que vem aqui um governador do Rio, nosso estado, e ainda mais acompanhado do presidente da Alerj. Esse é um dia especial”, disse o presidente da Condor, Carlos Erane de Aguiar.

O governador ficou admirado com o que viu. “É um orgulho saber que temos aqui na Baixada uma empresa desse porte, presente no mundo todo. Uma pequena amostra do potencial da Baixada e da capacidade dos nossos empresários”, afirmou.

André Ceciliano destacou os 700 empregos gerados pela Condor e o material por ela produzido, que “visa à preservação de vidas”.



Spray civil

Durante a visita do governador Cláudio Castro à Condor, o presidente da empresa, Carlos Erane de Aguiar, anunciou que a empresa fará uma doação de 500 sprays de pimenta Defensor ao Estado. Trata-se do primeiro produto de uso civil produzido pela empresa, ainda não lançado no mercado.

A doação será para a Tropa Maria da Penha da Policia Militar do Rio de Janeiro, criada há dois anos pelo governo do Estado, já atendeu a mais de 10 mil mulheres vítimas de violência. Foi a primeira vez, em 35 anos de existência, que a Condor recebeu a visita oficial de um governador do estado onde está instalada. “Já vieram aqui ministros, chefes de estado de nações distantes, até príncipes. Mas essa é a primeira vez que vem aqui um governador do Rio, nosso estado, e ainda mais acompanhado do presidente da Alerj. Esse é um dia especial”, disse o presidente da Condor, Carlos Erane de Aguiar.O governador ficou admirado com o que viu. “É um orgulho saber que temos aqui na Baixada uma empresa desse porte, presente no mundo todo. Uma pequena amostra do potencial da Baixada e da capacidade dos nossos empresários”, afirmou.André Ceciliano destacou os 700 empregos gerados pela Condor e o material por ela produzido, que “visa à preservação de vidas”.Spray civilDurante a visita do governador Cláudio Castro à Condor, o presidente da empresa, Carlos Erane de Aguiar, anunciou que a empresa fará uma doação de 500 sprays de pimenta Defensor ao Estado. Trata-se do primeiro produto de uso civil produzido pela empresa, ainda não lançado no mercado.A doação será para a Tropa Maria da Penha da Policia Militar do Rio de Janeiro, criada há dois anos pelo governo do Estado, já atendeu a mais de 10 mil mulheres vítimas de violência.