Vereadores colocam faixas nas ruas para agradecer a eles mesmos

Certamente, você que é suburbana, você que é suburbano, já andou pelas ruas do seu bairro e em algum momento de sua vida se deparou com faixas de agradecimento a vereadores que - supostamente - colocaram o asfalto, ou algum outro que fez a capina do terreno baldio, ou pintou o meio-fio" não importa.

Elas sempre estarão lá penduradas no poste ou na grade do campinho da praça para lembrar que quem vive às custas de nossos impostos nos engana diariamente, uma vez que quem asfalta é o Executivo (no caso, prefeito e secretarias).

O vereador pode até pressionar, mas certamente não foi ele quem "fez". Esses gurus da autoestima se sustentam em modificar nomes de ruas, praças e escolas, criar feriados sem sentido ou criar o dia de homenagem ao Fusca, como foi tentado em São Paulo.

Os bairros do Rio, fatiados em lotes dominados por famílias que têm a política como herança que passa de pai e mãe para filhos e filhas - e assessores -, são alvos dessa patacoada ao longo de todo o período que dura o mandato. É claro que se intensifica com a aproximação das eleições.

Meses atrás rolou nas redes sociais um causo em Belo Horizonte, onde um vereador estendeu a famosa faixa parabenizando a ele mesmo e ao prefeito da cidade para alguma coisa que eles têm mais do que obrigação de fazer. A população local, muito da certa, respondeu com uma outra faixa com palavras "carinhosas", colocada logo abaixo.

Com isso, quero chamar a atenção para uma coisa importante: esse ano tem eleição. Já passamos por um período bem turbulento de discussões e exaltações a figuras que nada mais são do que empregados do povo, assim como qualquer funcionário público.

Mais atenção com esses super-heróis da política! Sejamos mais malandros que eles para entender o que é responsabilidade de quem"