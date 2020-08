Rio - Esta semana é de grande importância para o esporte nacional: Guilherme Paraense, então tenente do Exército Brasileiro e atleta de Tiro Esportivo do Fluminense, conquistava, na estreia do Brasil em Olimpíadas, nossa primeira medalha de ouro, no dia 3 de Agosto de 1920.



Sou suspeito em escrever com certo afeto sobre estes 100 anos de um episódio de nossa história, afinal faço parte da família Paraense pela parte paterna. Seu filho, Guilherme Paraense Filho, avô de meu pai, viveu no IAPI da Penha, onde cresci. E do velho coronel Paraense só vi fotos e ouvi algumas histórias contadas por sua neta, minha avó Marlene. O que sei hoje sobre essa parte da minha família que se confunde com a história do Brasil é por minha curiosidade enquanto historiador.

Foi através disso, por exemplo, que descobri que Guilherme Paraense colecionou campeonatos nacionais de Tiro Esportivo entre das décadas de 1910 e 20, e que também foi campeão sul-americano em 1922, pelo São Cristóvão.



A trajetória da equipe da qual Guilherme Paraense fazia parte, desde a saída do Brasil até a chegada na Bélgica, onde seriam realizados os jogos, na cidade de Antuérpia, é repleta de contratempos e perrengues. O mais emblemático é que Paraense conquistou a medalha de ouro com o revólver emprestado, já que seu material fora roubado no decorrer da viagem de navio. O norte-americano Raymond Bracken, quem o emprestou o objeto, acabou ficando com a prata por dois pontos de diferença.



Guilherme Paraense morreu aos 83 anos, vítima de infarto, no dia 18 de abril de 1968 e ainda é o único competidor brasileiro a ter ganho uma medalha de ouro no tiro esportivo em olimpíadas.



Uma data para ser lembrada e valorizada pelos amantes do esporte e, sem dúvidas, dos subúrbios cariocas!