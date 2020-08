Para repensar o Rio, as Artes suburbanas

Rio - É nesta quarta-feira o Dia Nacional das Artes. E expressar os sentimentos através do canto, a pintura, da atuação, da fala, da escrita é o ofício do artista. Em cidades como o Rio de Janeiro, as artes estão no grafite dos muros, nas poesias dos vagões dos trens, nos violões dos músicos de rua. Mas nesses últimos anos, produtores e produtoras dessas traduções de sentimentos têm sido combatidos de diversas formas por governos reacionários.



Nos subúrbios cariocas, tão lembrados pela musicalidade das rodas de samba e montagens de funk, ambos que desceram os morros e saíram das favelas para ganhar o asfalto, artistas andam entre nós, produzindo suas vivências em nossos bairros, ganhando as redes sociais ou algum calçadão movimentado.



E é bem verdade que, no Rio, o valor sobre as expressões artísticas têm CEP; é nessa cidade que, por exemplo, mais da metade das salas de cinema e museus estão concentrados nas áreas mais ricas, distante dos subúrbios. É aqui também que as fachadas históricas e espaços culturais, obviamento nos subúrbios, são depreciados e abandonados por falta de preservação e consciência.



A essência do carioca vem de nossos subúrbios, e isso já é mais do que um fato. Apesar de histórico de perseguições e criminalizações de expressões artísticas que vêm de nossos bairros, jamais devemos esquecer que a Arte é uma ferramenta importantíssima de resistência cultural e crítica sobre esses ataques aos nossos modos de vida precarizados. E quando essas expressões vêm daqui, têm um sentido muito especial: o de repensar nossa cidade como um espaço em que o Rio precisa ser mais suburbano e os subúrbios muito mais cariocas.