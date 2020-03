Rio - No momento em que vocês estão lendo esta coluna, o prefeito Marcelo Crivella determinou o fechamento do comércio no Rio de Janeiro. O motivo desta atitude todos nós já sabemos e concordamos, sendo opositores ou não. A Covid-19 não é uma simples gripezinha como uns e outros políticos - inconsequentes e aparentemente incapazes de ocuparem seus cargos - disseram. Os casos de transmissão do novo coronavírus no Rio de Janeiro já assustam. No mundo, as mortes causadas por esse vírus altamente contagioso aumentam dia após dia.

A clausura é uma das orientações oficiais de prevenção. Para nós, cariocas, acostumados a contato físico – mesmo que forçados em transportes lotados -, é um esforço que quebra a lógica de nossa cultura.

No grupo de risco, entre portadores de doenças crônicas, estão idosos. Mas parece que para muitos deles estamos vivendo dias normais. Muitos acabam levando mais a sério notícias falsas difundidas por correntes de WhatsApp e em postagens de redes sociais, seguindo sua rotina de carteado na pracinha, ida à padaria ou passeio com a gaiola.

Algumas famílias apelaram por “fake news do bem”, dizendo que o governo está retirando a aposentadoria do idoso que sair de casa.

Entretanto, nem tudo é só desgraça: mesmo diante de tanta desinformação difundida por criminosos, existem diversas correntes de solidariedade e manifestações de retorno à uma consciência para o que interessa e para o que nos une.