Publicado 20/10/2022 10:40 | Atualizado 20/10/2022 11:01

Em entrevista divulgada em suas redes sociais nesta quarta-feira, 19, empresário luso-brasileiro Nuno Vasconcellos destacou a diversidade de cultura como uma das principais características que o encantam no Brasil. "O brasileiro tem esse jeitinho mais informal e descontraído que cativa. Assim como o português, é muito receptivo e mente aberta. Arrisco dizer que o brasileiro é ainda mais", complementou.



Neste testemunho, o empresário ainda lembrou de uma ocasião em que foi surpreendido ao conhecer um bilionário no Brasil: "Estava [vestindo] jeans, sapato sem meia", disse, aos risos. Nuno Vasconcellos tem uma carreira voltada para a área de telecomunicações, mídia, tecnologia e negócios imobiliários tanto em Portugal como no Brasil.