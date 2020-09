São Gonçalo inicia primeira etapa de vacinação de cães e gatos em 03 de outubro

SÃO GONÇALO - A Vigilância em Saúde Ambiental realizará no dia 3 de outubro a primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos de tutores domiciliados na cidade. A meta é imunizar pelo menos 80% dos 150 mil pets gonçalenses. Para isso, o município disponibilizará nesta fase mais de 60 postos de vacinação, que atenderão a população das 8h às 17h. Na última campanha, o município imunizou aproximadamente 136 mil animais de estimação.

A raiva possui alguns tipos e fases e é considerada incurável, daí ser essencial a prevenção por meio da vacina. A doença pode ser transmitida por cães, gatos, morcegos e outros animais silvestres através da saliva, mordida, arranhão ou lambedura. “Entre os principais sintomas estão a agressividade, salivação excessiva, paralisia, anorexia e mudanças de comportamento, que podem fazer seu cãozinho deixar de ser alegre e festeiro, passando a ser triste e depressivo. O tratamento é basicamente profilático, ou seja, deve ser feito antes que ocorra uma mordida ou arranhadura por um animal contaminado. A única forma de prevenção da doença é vacinar”, explica o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental de São Gonçalo, Adaly Fortunato.

Este ano a campanha terá duas etapas: a primeira atenderá áreas dos polos sanitários Jorge Teixeira de Lima em Jardim Catarina, Paulo Marques Rangel no Porto do Rosa, Washington Luiz no Zé Garoto, além do PAM Neves no bairro de mesmo nome. Para este momento será atendida a população dos bairros de Neves, Vila Lage, Pita, Santa Catarina, Barro Vermelho, Covanca, Engenho Pequeno, Paraíso, Gradim, Porto Novo, Porto da Pedra, Brasilândia, Mutuá, Boaçu, Porto do Rosa, Boa Vista, Galo Branco, Centro, Estrela do Norte, Rocha, Lindo Parque, Antonina, Salgueiro, Zumbi e Jardim Catarina.

A segunda fase acontecerá no dia 24 de outubro e contempla os polos Hélio Cruz em Alcântara e Rio do Ouro, quando serão imunizados os animais das regiões de Alcântara, Mutondo, Colubandê, Trindade, Coelho, Laranjal, Rio do Ouro, Tribobó, Anaia, Jóquei, Arrastão, Vila Candoza, Santa Luzia, Sacramento, Guaxindiba, Marambaia, Monjolos, Vista Alegre, Jardim Bom Retiro, Pacheco e adjacências.

Este ano, cerca de mil pessoas estarão envolvidas na organização da campanha, entre agentes de saúde e de endemias, médicos veterinários da Secretaria Municipal de Saúde e voluntários. Devido à pandemia do coronavírus, os moradores deverão tomar algumas precauções na hora de vacinarem seus pets. O uso de máscaras é obrigatório e o distanciamento social deve ser mantido. Os animais também deverão cumprir algumas determinações. Os cães devem estar com coleira e guia e conduzidos por um adulto. Crianças não devem levar os animais para vacinar. Animais bravos devem estar com focinheira, para não oferecerem risco de agressão ao proprietário ou outras pessoas, e gatos precisam ser transportados em caixa apropriada para que se evitem fugas ou acidentes.

Caso o seu pet esteja doente com febre, diarreia ou outras enfermidades ele não deve ser vacinado. A mesma determinação vale para as fêmeas que estejam gestantes ou amamentando seus filhotes. “A raiva é uma doença que, apesar de estar controlada, ainda preocupa muito, pois é considerada incurável e a taxa de mortalidade é de quase 100%, por isso é essencial realizar a vacinação. Iremos disponibilizar 150 mil doses da vacina para imunizar os animais a partir de três meses de vida”, conta Fortunato.

Veja os locais de vacinação da primeira etapa de vacinação no dia 03 de outubro:



Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima - Jardim Catarina

USF Jardim Catarina I - Jardim Catarina

USF Floriano Barbosa - Jardim Catarina

USF Agenor José da Silva - Jardim Catarina

E.M. Irene Barbosa Ornellas - Jardim Catarina

Centro Comunitário do Jardim Catarina

Ciep Anita Garibaldi - Jardim Catarina

E.M. Irene B. Ornelas - Jardim Catarina

Igreja Assembléia de Deus - Jardim Catarina

Escola Estadual Luiza Honório do Prado - Engenho Pequeno

Escola Municipal Mário Quintana - Engenho Pequeno

Escola Municipal Maria Amélia Ferreira - Engenho Pequeno

Instituto Cultural Olavo Bilac - Galo Branco

Escola Municipal Duque Estrada - Galo Branco

USF Mutondo II (Chumbada) - Galo Branco

Associação Amalad - Itaoca

Quiosque do Ronaldo - Itaoca

Posto de Saúde Albert Sabin- Itaoca

Escola Municipal Haroldo Gomes – Itaúna

Igreja Batista de Itaúna - Itaúna

CSU Itaúna- Itaúna

USF Dr. David Capistrano Filho - Salgueiro

USF Colubandê – Colubandê

CIEP 117 - Nicanor Ferreira Nunes – Colubandê

Posto de Saúde Carlos Chagas - Fazenda Dos Mineiros

Posto de Saúde Antonina – Antonina

Associação de Moradores do Zumbi - Zumbi

Posto de Saúde Armando Leão Ferreira- Morro do Castro

Escola Municipal Amaral Peixoto - Lindo Parque

Escola Estadual Monsenhor Barenco - Boaçu

Posto de Saúde Alexandre Fleming- Boaçu

Posto de Saúde Mahatma Gandhi- Boaçu

Escola Municipal Castelo Branco – Boaçu

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel - Porto Do Rosa

Escola Estadual Belarmino de Mattos- Porto do Rosa

Escola Estadual Ismael Branco- Mutuá

Posto de Saúde Mutuá – Mutuá

Posto de Saúde Alberto Constantino Farah- Mutuapira

Posto de Saúde Neuza Goulart Brizola- Palmeiras

Conjunto da Marinha – Palmeiras

Posto de Saúde Luiz Carlos Prestes - Santa Catarina

Depósito de Gás- Trav Batista - Santa Catarina

Praça do Rocha – Rocha

Posto de Saúde Wally F. da Silva - Rocha

Instituto Clélia Nanci - Brasilândia

CSU - Brasilândia – Brasilândia

Escola Estadual Padre Manoel de Nóbrega – Brasilândia

Posto de Saúde Haroldo Pereira Nunes - Porto Novo

Escola Estadual Oswaldo Ornelas - Porto Novo

Colégio Paraíso - Paraíso

CIEP Paraíso – Paraíso

Posto de Saúde Ana Nery – Gradim

Posto de Saúde Bocaiúva Cunha- Gradim

Escola Estadual Francisco Lima – Gradim

Escola Municipal Carlos Maia - Porto Velho

Policlínica Gonçalense Cazuza- Parada 40

Posto de Saúde Robert Koch- Porto Da Madama

CIEP 413 - Adão Pereira Nunes – Neves

PAM Neves - Neves

Escola Estadual Santos Dias – Neves

CIEP 052 – Profº. Gouveia Gonçalves - Boa Vista

Associação de Moradores da Praia das Pedrinhas - Praia das Pedrinhas

Escola Estadual Cônego Goulart – Pita

Clínica Gonçalense do Barro Vermelho - Barro Vermelho

Escola Municipal Joaquim Lavoura - Barro Vermelho

Fundação Esperança - Covanca

Residencial Venda da Cruz (antigo 3º B.I.)