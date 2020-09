Espaço Rosa, de atendimento e exames da mulher, tem novo endereço em São Gonçalo

SÃO GONÇALO - Será reaberto nesta terça-feira (22), em novo endereço, o Espaço Rosa. A unidade focada na saúde da mulher, que oferece exames e serviços diversos, deixa o anexo do Hospital Luiz Palmier e passa para a Rua Francisco Portela nº 2744 no bairro do Zé Garoto, mas continua com o mesmo horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Ligado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, o Espaço Rosa realiza gratuitamente mamografia e ultrassonografia transvaginal, mamária, pélvica, de abdome total e obstétrica (do primeiro e segundo semestre, morfológica, com doppler e translucência nucal), além de biópsia, colposcopia e preventivo. O foco é o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero para tratamento imediato. Para agendar é preciso apresentar, além do pedido médico do SUS, xerox do RG, do CPF e do comprovante de residência.

Coordenado por Natália Rodrigues, o local conta com uma equipe multidisciplinar com psicóloga, ginecologista, mastologista e ultrassonografistas que dão ainda apoio psicológico para as pacientes diagnosticadas com câncer, acompanhando os processos de quimioterapia, mastectomia e pós-cirúrgico, caso necessários. Além dos atendimentos, há ainda ações em prol da coleta de cabelos para confecção de perucas para pacientes com câncer, produção e doação do sutiã do recomeço, da prótese de alpiste, de lenços e da almofada pós-cirúrgica, além de campanhas pontuais de realização da "tattoo legal".