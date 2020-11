Print de tela da publicação polêmica Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 08/11/2020 19:47 | Atualizado 08/11/2020 20:37

SÃO GONÇALO - O candidato a prefeito Dimas Gadelha (PT) acusou de calúnia e difamação a página de Facebook intitulada São Gonçalo Informa. Os administradores da página teriam publicado o seguinte post: “TRE fecha comitê de Dimas Gadelha. De acordo com informações, existe suspeita de caixa 2 na campanha eleitoral do candidato do PT". O prefeitável nega a ocorrência do fato, dizendo que a foto ilustrativa foi tirada na última sexta-feira (06) durante fiscalização de rotina do TRE, que não teria encontrado irregularidades no local.

Poucas horas depois, a mesma página repostou a mesma notícia com três tarjas vermelhas no meio da foto com a inscrição "fake news" (notícia falsa). Minutos depois, apagaram a mensagem e mantiveram somente a primeira. Neste ínterim, outras fanpages e usuários do Facebook compartilharam o post. A assessoria jurídica da campanha de Dimas Gadelha ingressou com queixa-crime e denúncia no Ministério Público, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e na Polícia Federal. Procurado por O Dia, Maycon Rangel, responsável pela fanpage, não retornou à mensagem até o fechamento desta matéria.

“É lamentável o que está acontecendo em São Gonçalo nesta eleição. Por não terem propostas e nem capacidade para discutir a cidade e encontrar soluções, preferem inventar mentiras para confundir o eleitor. Pergunte a eles como transformar São Gonçalo e não haverá boas respostas, diferentemente de nós, que estamos conquistando a população com nossas propostas e fazendo uma campanha limpa, sem ataques a adversários e sempre discutindo o desenvolvimento da nossa cidade”, disparou o candidato petista ao Executivo gonçalense.