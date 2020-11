Denize Ribeiro, 47 anos, uma das primeiras pacientes Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Gonçalenses com câncer não irão mais precisar se deslocar para outras cidades para realizar o tratamento. O município agora conta com um Centro de Oncologia que disponibiliza, aos usuários do SUS, atendimento em quimioterapia, consultas de acompanhamento e dispensação de medicamentos. Com apenas uma semana de funcionamento, a unidade já atendeu 100 pacientes. Segundo o cirurgião oncológico Edmar Lopes, responsável pela unidade, 54% dos pacientes que realizam quimioterapia na rede municipal de Rio Bonito imigram de São Gonçalo.

Nos últimos quatro anos, o Espaço Rosa, unidade municipal de saúde destinada à saúde feminina, diagnosticou cerca de duas mil mulheres com câncer de mama e colo do útero. Uma delas é Denize Ribeiro, 47 anos, moradora do bairro Porto Velho. Paciente daquela unidade desde 2017, quando recebeu o primeiro diagnóstico de câncer, este ano, após fazer exames da coluna, descobriu que a doença voltou nos ossos. Ela diz que irá realizar o tratamento no novo Centro de Oncologia. "Agora, próximo da minha residência, fica bem mais fácil. Sou muito agradecida por poder contar com toda a assistência necessária realizada pelo município", comemora.