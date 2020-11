São Gonçalo conta com sete zonas eleitorais e 589 seções em 153 endereços Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 14/11/2020 23:16 | Atualizado 15/11/2020 01:44

e-Título (em smartphone, tablet e plataformas iOS ou Android) ou pelo novíssimo serviço oferecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de informação automática via WhatsApp (61) 9637-1078. São Gonçalo conta com sete zonas eleitorais e 589 seções em 153 endereços. SÃO GONÇALO - A poucas horas do início do pleito municipal de 2020, eleitores e candidatos se preparam para decidir o prefeito e os vereadores para os próximos quatro anos. O local de votação do gonçalense - bem como de qualquer cidadão com título brasileiro - pode ser consultado no site www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao , pelo aplicativo(em smartphone, tablet e plataformas iOS ou Android) ou pelo novíssimo serviço oferecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de informação automática via. São Gonçalo conta com sete zonas eleitorais e 589 seções em 153 endereços.

Por volta das 10h, votam o prefeito e candidato à reeleição José Luiz Nanci (Cidadania - nº 23) no Colégio Nossa Senhora das Dores, no Centro; Rodrigo Piraciaba (PSB - nº 40) no Detran do bairro Rocha; e Capitão Nelson (Avante - nº 70) no Colégio Batista, em Laranjal. Aproximadamente às 10h30, será a vez de Isaac Ricalde (PCdoB - nº 65) no Ciep 413 - Adão Pereira Nunes, no Paiva, e Dimas Gadelha (PT - nº 13) na Universidade Salgado de Oliveira, na Trindade. Às 11h vota Ricardo Pericar (PSL - nº 17) no Instituto de Educação Clélia Nanci, na Brasilândia, e às 11h30 Dayse Oliveira (PSTU - nº 16) na Escola Municipal Irene Barbosa Ornelas, no Jardim Catarina. Dejorge Patrício (Republicanos - nº 10) anunciou que compareceria às 16h30 na urna do Colégio Estadual Monsenhor Barenco Coelho, no Boaçu. Já Roberto Sales (PSD - nº 55), diagnosticado nesta semana de Covid-19, possivelmente não comparecerá à sua seção eleitoral.

Os horários de votação dos prefeitáveis foram informados neste sábado (14) à nossa equipe de reportagem. Leia também: como-foi-o-ultimo-dia-de-campanhas-eleitorais-em-sao-goncalo