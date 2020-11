Candidato ressaltou que ônibus de graça - promessa de seu concorrente - é inviável com a receita atual da cidade Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 19/11/2020 15:09

SÃO GONÇALO - Capitão Nelson (Avante), candidato à Prefeitura de São Gonçalo, retornou aos seus compromissos de campanha em disputa do segundo turno. Realizou gravações em estúdio para seu programa eleitoral, teve encontros com apoiadores e eleitores no Centro e reuniu-se com representantes da Guarda Municipal da cidade, que lhe solicitaram projetos de melhorias para os profissionais da área, caso eleito, o que incluiu uma melhor capacitação de pessoal. “Já fizemos um estudo para que possamos disponibilizar aulas com instrutores do Código Penal e estruturas de treinamento”, garantiu.

Ainda segundo ele, "com humildade, vai ser possível reverter o cenário difícil de São Gonçalo nos próximos quatro anos. O plano é continuar nos empenharmos o máximo, com os pés no chão. O povo gonçalense tem que entender que vivemos uma situação difícil. Mas, com pé no chão e sem propostas mirabolantes, vamos chegar longe. Temos disposição e um programa concreto para os próximos quatro anos da cidade”, complementou o aspirante a prefeito, que recebeu mais de 85 mil votos no primeiro turno, domingo passado (15), que correspondem a 22,83% dos votos válidos.

O militar afirma que estudou bem a cidade e não fará promessas impossíveis de serem executadas, referindo-se ao seu concorrente. "Eu sei o que dá e o que não dá pra fazer. Prometer ônibus de graça é pura demagogia. E sei disso porque, nos últimos anos, acompanhei a situação fiscal e tributária do município, que é caótica", dispara. E aponta o que é possível realizar: "O Segurança Presente, por exemplo, que eu trouxe para o município enquanto deputado estadual, articulando com o Governo do Estado sem gastar um real da Prefeitura, já mostra excelentes resultados. Dado o sucesso, existem possibilidades de baixo custo para expandir o programa para toda a cidade. Com isto, acreditamos que as empresas, que perdemos nos últimos anos, retornarão, gerarão mais empregos e, com isto, todos ganham. Os cidadãos, em uma cidade com mais postos de trabalho, e a prefeitura, que passa a arrecadar mais", explicou.

Segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), em seis meses, houve em São Gonçalo redução de roubo a veículos em 58,6%, segundo o ISP, quando comparado com 2019. O índice de roubos em geral também diminuiu em 50,8, enquanto roubo em coletivo desceu 41,4%; roubo de cargas, 33,9%; furto, 28,9%; e crimes violentos letais, 11,50%.