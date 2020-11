'O outro lado, você sabe, é o PT, e dispensa comentários', diz o presidente em um trecho Reprodução / Facebook

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - O vídeo é rápido, mas está viralizando nas redes sociais. O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), publicou ontem (26) uma fala de apenas 30 segundos apoiando a candidatura do prefeitável gonçalense Capitão Nelson, do partido Avante.

"Peço a todos aqueles que possam nos acompanhar nessa jornada que elejam o Capitão Nelson. O outro lado, você sabe, é o PT, e dispensa comentários. Se Deus quiser, estarei no próximo ano visitando São Gonçalo", diz Bolsonaro em um trecho do discurso. (Assista ao vídeo abaixo)

Ricardo Pericar, candidato do PSL derrotado no primeiro turno, que declarou apoio a Nelson no segundo turno, republicou o vídeo em suas próprias redes e compartilhou em massa pelo WhatsApp - meios de comunicação que utilizou com bastante frequência em sua campanha neste ano por motivo de redução de custos, já que disse não ter usado fundo eleitoral. Pericar intitulou seu post como: "De capitão para capitão, 70!".

