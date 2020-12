A agricultura familiar recebe esse nome porque é realizada por grupos de famílias e pequenos agricultores em pequenas propriedades rurais, sendo responsável por cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil, segundo dados ministeriais Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Os expositores da Feira de Agricultura Familiar, que ficam na Rua Salvatori, no Centro, foram convidados pela Prefeitura para participarem de uma chamada pública para abastecimento das unidades de ensino, que deverá acontecer nas próximas semanas. Representantes do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, da Agricultura, Pesca e Trabalho e da comissão temporária para aquisição de gêneros alimentícios visitaram a feira nesta quarta-feira (09) para falar sobre o programa.

Durante o encontro, os agricultores familiares puderam entender como irá funcionar o chamamento público, que deverá contemplar as escolas municipais com os produtos produzidos por eles em 2021. “Nós temos o objetivo de ajudar a produção dos alimentos naturais, além de incentivar o trabalho dos agricultores familiares. Todas as escolas irão receber a parte do hortifruti dos agricultores familiares, pois isso é um plano de ação nacional”, afirma o coordenador do Departamento de Alimentação Escolar, Salvador Augusto.

A agricultura familiar recebe esse nome porque é realizada por grupos de famílias e pequenos agricultores em pequenas propriedades rurais, sendo responsável por cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil, segundo dados ministeriais. A colheita dos produtos serve de alimento para eles e, ainda, para o consumo de parte da população. Qualquer agricultor pode participar desta ação com as escolas, mas a prioridade é para aqueles que sejam residentes no município de São Gonçalo.

A Feira de Agricultura Familiar de São Gonçalo conta atualmente com 12 barracas, garantindo oportunidade de renda para os produtores rurais da cidade. No último mês, os expositores receberam tendas padronizadas, uniformes e crachás de identificação. Quem passa pelo local pode aproveitar para comprar produtos livres de agrotóxicos, como frutas, verduras, legumes e hortaliças, à disposição da população sempre às terças e sextas-feiras, das 8h às 13h.

A subsecretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Valéria Dias, ressalta que o governo municipal tem mantido diálogo constante com a categoria. "Isso faz com que o agricultor se sinta respeitado e prestigiado pelo poder público, pois está sendo ouvido. E foi através deste método de trabalho que avançamos", diz.