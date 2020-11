Marlos Costa, Fabiano Horta, Dimas Gadelha e Rodrigo Neves Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 29/11/2020 13:42 | Atualizado 29/11/2020 14:01

SÃO GONÇALO - O petista Dimas Gadelha, candidato a prefeito pela coligação São Gonçalo Pode Mais, que reúne PT, PDT, Rede e Podemos, votou hoje de manhã na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), no bairro da Trindade, acompanhado não só da esposa Alessandra Gadelha e do presidente estadual do partido, João Maurício, como também dos prefeitos de Maricá, Fabiano Horta (PT), e de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) - este último, diagnosticado no último dia 19 com Covid. O grupo seguiu dali para o Colégio Estadual Pandiá Calógeras, em Alcântara, onde votou o vice na chapa, o pedetista Marlos Costa.

"Temos a expectativa de vitória. A população de São Gonçalo escolhe hoje o caminho do futuro, da transformação e da mudança. Visamos realizar políticas públicas em conjunto com Maricá e Niterói, que são dois grandes exemplos de gestão", declarou o cabeça de chapa antes de entrar na Rua Lambari nº 10, onde está lotado seu colégio eleitoral (seção 270 zona 135).

Neves assegurou ter sido autorizado pelo médico para sair do isolamento domiciliar, mas não mostrou atestado. "Estava me recuperando e fui liberado a tempo de acompanhar esse momento importante para o futuro de São Gonçalo. O povo sofrido e a cidade abandonada terão agora a oportunidade de escolher esses dois grandes gestores, que são Dimas e Marlos".

O candidato a vice-prefeito, também se mostrou com grande expectativa pela vitória nesta eleição: "Fizemos uma campanha muito propositiva e contamos com a vitória e com um futuro melhor para São Gonçalo".

Já Fabiano Horta falou que pretende trabalhar em parceria com as cidades de São Gonçalo e Niterói: "Temos aqui a exemplificação das políticas públicas de Niterói e Maricá que agora temos a expectativa de criar consórcios regionais para atuarmos em parceria. Vamos rumo a vitória".