Por Irma Lasmar

Publicado 29/11/2020 18:25 | Atualizado 29/11/2020 18:28

SÃO GONÇALO - Com 44% das urnas apuradas às 18h20, Capitão Nelson, do partido Avante, virou o jogo e está na frente da disputa pela Prefeitura gonçalense, com 50,84% dos votos válidos (um total de 82.600 eleitores), contra Dimas Gadelha, do PT, que no início da contagem liderava o ranking e agora está com 49,16% (79.883 eleitores). Até o momento, os votos válidos somam 65,40% e os brancos/nulos totalizam 34,60%.